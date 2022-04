“1988 (La cosa giusta)”: fuori il nuovo singolo e videoclip di Cliò

“1988 (La cosa giusta)” è il titolo del nuovo singolo e videoclip di Cliò, disponibile dal 28 aprile su tutte le piattaforme digitali.

“1988 (La cosa giusta)” è un brano che descrive il ricordo di una storia adolescenziale, raccontando di come a volte la memoria di eventi piccoli ed insignificanti possa accompagnarci per tutta la vita. Il brano rende omaggio alle sonorità post punk degli anni ’80, le chitarre effettate, dal suono liquido e la ritmica solida rimandano alla Londra della new wave, con un interessante contrasto con il testo solare e positivo del brano.

Arrangiato e prodotto da David Giacomini e registrato al Bloom, il brano vede la presenza di Gabriele Cannarozzo al basso e di Matteo Di Francesco alla batteria. “1988 (La cosa giusta)” è stato impreziosito da uno straordinario mix curato da Carlo Di Francesco e dal mastering di Pietro Caramelli di Energy Mastering.

Il video ironico e spensierato, curato da Lorenzo Catapano, coreografato da Lino Lancione in stile modern dance anni ’80, assieme alla copertina realizzata da Valerio Galli, ci riporta indietro al tempo dei VHS.

Guarda il videoclip di “1988 (La cosa giusta)”: