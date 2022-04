Acqua Voda: Barbara Francesca Ovieni e Moreno cantano il jingle

Barbara Francesca Ovieni e il suo fidanzato, il rapper genovese Moreno (vincitore di “Amici”), hanno deciso di unirsi professionalmente e non solo nella vita di tutti i giorni.

L’occasione si è venuta a creare con il jingle ufficiale di Voda (di cui la Ovieni è già testimonial), l’acqua al collagene, che ha voluto la coppia per quello che sicuro sarà il tormentone dell’estate 2022.

La Ovieni e Donadoni hanno detto sì al progetto della nota azienda, poiché lo stile è molto glamour, chic, in linea con i gusti della coppia che ormai è protagonista incontrastata del gossip italiano. Ma non mancherà il tocco magico di Moreno, che tutti conosciamo per l’incredibile talento nel freestyle.

La conduttrice sportiva è in un momento importante della sua vita: all’attivo ha ben due programmi tv su 7Gold. Si tratta di “Diretta Stadio” e de “Il Processo” accanto a Maurizio Biscardi. E poi l’amore, che è sbocciato per caso durante un’occasione di lavoro. I due infatti avrebbero dovuto incidere insieme una traccia musicale nel giugno scorso. Questo in seguito al grande successo ottenuto da Barbara Francesca Ovieni nell’estate del 2020 con una riproposta di “Ballo Ballo” di Raffaella Carrà.

Chiaro che si è trattato di un colpo di fulmine, e dopo aver temporeggiato sul progetto che avrebbe dovuto vederli assieme sul palco, ecco arrivare l’occasione di Voda per Barbara e Moreno proporsi anche come coppia artistica.

Il jingle è divertente, frizzante, adatto proprio ai periodi scanzonati dell’anno. Ecco perché si preannuncia come lo slogan musicale che più ascolteremo e canticchieremo nella bella stagione.