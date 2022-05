“Per me”, Gianluca Mech nel cast del nuovo programma del sabato mattina di Rai2

“Per me” è il nuovo programma che va in onda da sabato scorso, 14 maggio, per otto settimane, ogni sabato mattina alle ore 9.00su Rai2. Alla conduzione del format, prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore, c’è una coppia inedita formata da Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante e Filippo Magnini, nuotatore pluricampione in stile libero.

Gianluca Mech, divulgatore scientifico e guru di Tisanoreica, ha uno spazio fisso all’interno del branded content – dove sono stati coinvolti anche prestigiosi marchi del calibro di Guinot e Mary Cohr – in cui propone dei tutorial con delle ricette salutiste, affiancato dal nutrizionista Lorenzo Cenci.

“Sono davvero felice di questa mia nuova avventura televisiva, che mi vede tornare su Rai2 dopo aver fatto parte del cast di programmi andati in onda sulla stessa rete, come ‘Fatto da mamma’ e ‘Fatto da mamma e da papà’ che hanno ottenuto un grande successo” racconta Gianluca Mech.

“Per me” ha un obiettivo ben preciso: invitare le persone di tutte le età a prendersi del tempo per se stesse e fare tutte quelle attività che ci fanno star bene.

Gianluca Mech, Giacomo Vitali e Filippo Magnini

L’ambientazione è suggestiva: uno studio di vetrate immerso nel verde e spazi all’aperto nella campagna laziale. In ogni puntata Samanta, in un giardino d’inverno, in compagnia di alcune allieve, insegna i passi base di diversi stili di ballo. Ogni ballo non ha solo una finalità ludica ma rappresenta anche un modo per tenersi in forma. In questo viaggio nel mondo del benessere, anche Filippo Magnini dà consigli su come prendersi cura di sé dal punto di vista alimentare. Dato l’orario, Filippo, in compagnia del tecnico di pasticceria Giacomo Vitali prepara delle colazioni light e lowcarbo, sia dolci che salate, molto semplici e gustose, svelando i valori nutrizionali di ogni pietanza e le loro proprietà benefiche. Non mancheranno, consigli legati allo sport e ai trattamenti estetici.

Dulcis in fundo, in ogni puntata c’è un personaggio famoso che spiega in che modo, quotidianamente, si mantiene in forma. Tra i primi ad accettare l’invito in trasmissione: Aida Yespica, Manila Nazzaro e Paolo Ciavarro.