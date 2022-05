Francesca Pappalardo: “L’estetica avanzata è un mondo che gira sempre più velocemente”

“Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta”. Winston Churchill aveva quasi sempre ragione, ma oggi l’estetica avanzata è in grado di smentire il primo punto di questa storica affermazione. La tecnologia laser ha sovvertito tutto ciò che un tempo si riteneva impossibile garantendo risultati che perdurano nel tempo.. certo anche qui vale il terzo punto ossia bisogna avere il coraggio di continuare ed essere costanti nel tempo.

Francesca Pappalardo è titolare dei centri estetici “Like a star” conosciuti per essere il fiore all’occhiello dell’estetica avanzata, Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e ad uno staff altamente qualificato.

Le abbiamo chiesto quali siano i risultati ottenibili con il laser in materia di depilazione definitiva.

Quante sedute sono necessarie per ottenere risultati permanenti?

Normalmente per avere risultati soddisfacenti si necessita dai 6 agli 8 trattamenti tra i quali intercorrono dalle 4 alle 6 settimane. Ci sono una serie di variabili da tenere in considerazione: foto tipo, grandezza della zona da trattare e consistenza e quantità dei peli.

È necessario fare dei richiami annuali per garantire il successo del trattamento?

Per garantire il successo del trattamento e la sua durata nel tempo occorre sottoporsi al ciclo completo di sedute prescritte e al termine fare dei ‘refresh’ (1/2 sedute) annuali in modo da mantenere duraturo nel tempo il risultato ottenuto.

In che modo agisce il laser? Vengono utilizzati paramentri e programmi dedicati in base al fototipo?

Il laser utilizza una luce monocromatica che viene sprigionata ad una frequenza tale da colpire selettivamente la melanina dei peli. L’ energia luminosa si trasforma in energia termica provocando la distruzione del bulbo pelifero.

L’individuazione del fototipo cutaneo permette di stabilire quale frequenza sia la più adatta per una migliore risoluzione. La logica di base e’ semplice: piu il pelo e scuro (più alta la concentrazione di pigmenti melanico) più efficace sara io trattamento di epilazione; a seconda del fototipo di pelle il contrasto col colore del pelo sarà maggiore o inferiore ed il risultato più o meno efficace.

Quali zone si possono trattare?

I trattamenti di epilazione laser sono richiesti in tutto il corpo da uomini e donne. Le zone più gettonate sono: gambe, inguine e ascelle per le donne, torace e schiena per l’uomo.

In che momento dell’anno è consigliabile effettuare i trattamenti?

L’ epilazione laser si può fare tutto L’ anno in quanto non ci sono controindicazioni per la pelle ma è consigliabile iniziare in autunno in modo da terminare il trattamento prima dell’estate senza più avere il pensiero di depilarsi per andare al mare!