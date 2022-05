“Butta via i fazzoletti”: il 19 maggio Sabrina De Federicis presenta il suo libro a Roma. Modera Janet De Nardis

Giovedì 19 maggio, ore 18:30, Sabrina De Federicis, country manager dell’azienda farmaceutica HAL ALLERGY, presenterà presso il Circolo Canottieri Lazio in Lungotevere Flaminio, 25a, il libro “Butta via i fazzoletti” edito da Libri D’Impresa.

Le allergie: molti ne parlano, pochi le curano. Gli allergici sono un popolo silenzioso (tranne quando starnutiscono a raffica) che si erge nel panorama delle patologie socialmente più note, anche se i sintomi di cui soffrono possono diventare un grande ostacolo al diritto di avere una buona qualità di vita. Un allergico vive immerso nella paura di essere colto da un attacco improvviso di prurito, rinite o asma nelle più disparate situazioni. Un allergico non può godere in tutta tranquillità di una festa in campagna, di un pomeriggio passato a rovistare tra vecchi cimeli polverosi tra i banchi di un mercatino dell’antiquariato o, ancora, non può sperimentare la gioia della compagnia di un “pelosetto” domestico. Almeno questo è ciò di cui ormai siamo tutti convinti, dopo anni in cui i momenti importanti sono puntualmente rovinati da quel primo starnuto premonitore. Quello che molti non sanno, è che nella maggior parte dei casi le allergie si possono curare in modo definitivo, alla radice!

Con “Butta i fazzoletti” l’autrice vuole tendere la mano a tutti gli allergici e ai loro familiari per restituire loro il piacere semplice del vivere bene. Modererà l’incontro e leggerà alcune parti del libro la giornalista e regista Janet

De Nardis.

L’autrice

Country manager dell’azienda farmaceutica HAL Allergy, pur lavorando nel farmaceutico Sabrina de Federicis coltiva da sempre anche altri interessi. Laureata in materie scientifiche con specializzazione in Paleontologia Umana, è divulgatrice scientifica, counselor relazionale a indirizzo Media Comunicativo, ed è esperta nella creazione di relazioni efficaci, nello sviluppo della brand identity, nella negoziazione, nella pianificazione del business e nello sviluppo di soluzioni creative. “Butta via i fazzoletti” è il suo primo libro.