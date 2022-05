Festival di Cannes: PAPmusic Animation For Fashion lancia la sua prima campagna pubblicitaria

Conto alla rovescia per PAPmusic Animation For Fashion, romantica commedia italiana animata in 3D scritta e diretta da LeiKiè.

In attesa di vederla sul grande schermo, infatti, la comedy d’autore lancia la sua prima campagna pubblicitaria al Festival di Cannes. Dal 17 al 28 maggio saranno presenti sulla Croisette sei immagini del film prodotto interamente in Italia e realizzato da Not Just Music Srl, casa di produzione indipendente e autonoma.

PAPmusic fa assonanza con POP Music, si ispira alla POP ART, ma prende il nome dal P’AP, ossia dal Prêt-À-Porter. Ed è proprio a Milano, capitale della moda italiana, che prende vita l’originale casa di moda PAPmusic, la cui storia è raccontata nel film.

La cura per il minimo dettaglio di tutte le diverse forme d’arte coinvolte (musica, fashion, design e patrimonio artistico italiano), lo stile narrativo, l’audio e il video sono gli elementi artistici riconoscibili e trainanti di PAPmusic Animation For Fashion, film animato inFull CGI unico nel proprio genere sia per i contenuti che per lo stile.

COMMEDIA D’AUTORE

Le diverse forme d’arte raccolte in una narrativa spiritosa, urbana, surrealista e poetica coinvolgono il grande pubblico. Una storia che fa sorridere lo spettatore e lo porta a riconoscersi nei personaggi buffi, autentici e divertenti che lo coinvolgono nelle loro vicende veritiere, spiritose, fantasiose e inaspettate.

Il ritmo di PAPmusic Animation For Fashion è dinamico e incalzante, lo stile è giovane e divertente. Un film multimediale fuori dagli schemi, la cui idea nasce dalla musica, si sviluppa nei racconti, prende forma artistica nel mondo 3D attraverso le ricostruzioni di location e monumenti storici conosciuti in tutto il mondo.

La passione, l’astuzia, l’ingenuità, l’imbroglio e l’etica faranno affrontare le scelte giuste e sbagliate ai giovani collaboratori dell’azienda PAPmusic che verranno guidati al traguardo da loro stessi, rendendosi vincenti e i veri protagonisti della propria vita professionale.

Quando gli eventi mettono in crisi in maniera beffarda il team di lavoro, tutti decidono di mettersi in gioco, sfoderando le proprie abilità, attitudini e capacità in maniera sorprendente, buffa e meritevole.

L’argomento principale trattato nell’opera affronta le reali procedure lavorative del mondo della moda. Il giovane team che lavora nell’azienda PAPmusic è invitato alla risoluzione dei problemi aziendali, deve dunque affrontare le proprie debolezze, i conflitti relazionali, gli ostacoli lavorativi e sentimentali, tirando fuori il meglio di sé. Gli eventi raccontano del business, degli obiettivi da raggiungere, della forza di volontà messa a dura prova.

Gli avvenimenti portano i protagonisti ad affrontare le debolezze emotive che vivono anche in amore, la sincerità nell’esprimerlo, le gelosie, le figure imbarazzanti che ne conseguono, i malintesi o turbamenti che ne derivano.

PAPmusic Animation for Fashion invita a sorridere a ritmo di musica in compagnia di personaggi giovani, fashion, anti-fashion, simpatici e divertenti. La narrativa e il linguaggio audio e visivo di PAPmusic Animation For Fashionsi amalgamano perfettamente tra di loro creando un vero e proprio stile riconoscibile.

PAPmusic Animation For Fashion travolge dunque con piacevole sorpresa lo spettatore attraverso il linguaggio stilistico che gli è proprio, un legame naturale che abbraccia la trama con scenari visionari, in cui la musica incalza e si integra costantemente con freschezza e dinamismo.

Spesso gli stacchi narrativi sono supportati da momenti musicali che possono ricordare dei videoclip ispirati al fashion adatti ad un pubblico attento alle tendenze. Nel momento giusto, l’audio diviene ludico e demenziale anche grazie al sound design che, a tratti, diviene cartoon.

SETTORI COINVOLTI IN PAPMUSIC ANIMATION FOR FASHION

Musica

La colonna sonora è stata composta da LeiKiè e contiene circa 90 brani musicali originali che accompagnano le scene del film, ispirano le creazioni della stilista e caratterizzano i personaggi.

Al suo interno sono presenti brani prettamente musicali che spaziano tra i diversi generi e canzoni come “Baciami_Ba…”, “Ipnosi” e “Il_Cagnolino”.

Fashion

Nella comedy, oltre a raccontare come si svolgono i procedimenti aziendali nel mondo del fashion, vengono create in 3D vere e proprie collezioni moda e numerosi look dei personaggi. Didattica ed estetica si fondono.

Design

Ogni oggetto ed arredo dei set creati in computer grafica, è stato ideato sullo stile di PAPmusic Animation For Fashion. Divertimento e originalità si amalgamano.

Patrimonio artistico italiano

Il centro storico di Milano, il Colosseo, Pompei e il Ponte dei Sospiri di Venezia sono stati fonte di ispirazione per realizzare in CGI scene ed immagini con grande cura nei dettagli. Divertimento e cultura si incontrano.

Dopo lunghi anni di lavoro creativo e dedizione, PAPmusic Animation For Fashion verrà ultimato nei prossimi mesi.

Il film inizia a svelarsi…