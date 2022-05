Cool Factory, grande successo al Covo di Nord-Est

Luci, musica, moda e cucina. Questo è lo scenario che nei giorni scorsi ha accolto la serata Cool Factory by Cool Made, evento che ha riempito a tappo il Covo di Nord-Est, a Santa Margherita Ligure, dando così il via alla bella stagione. I numerosi ospiti intervenuti alla cena-spettacolo, si sono ritrovati immersi in tanti colori, con suggestive coreografie e uno show appositamente studiato dalla mente vulcanica di Enrico Santamaria, che si vocifera potrebbe presto entrare a far parte dello staff organizzativo del locale.

In questo special event è stata presentata la collezione di costumi da bagno, uomo e donna, firmata Cool Factory, linea di abbigliamento e prodotti di bellezza creata proprio dallo stesso Santamaria.

Outfit per l’estate davvero gradevoli, eleganti ma anche sportivi con una strizzatina d’occhio al gusto retrò anni ‘50 di “Vacanze Romane” senza tralasciare il trend del momento. La swimwear collection di Cool Factory, si caratterizza per l’alta qualità dei tessuti e le finiture sartoriali Made in Italy, adatta ai giusti più raffinati e a chi non vuole passare inosservato.

Enrico Santamaria

Nella serata al Covo di Nord Est i presenti hanno assistito al di là delle sfilate, a uno spettacolo unico. Gli ospiti infatti, accompagnati da una delle voci più calde e famose della live night come Eleonora Rossi, hanno avuto modo grazie anche ai ballerini e acrobati ingaggiati per l’occasione, di essere accompagnati in un percorso musicale con colpi di scena, momenti teatrali e situazioni maliziose e scherzose.

Alla consolle nomi noti come Stefano Pain e Nicola Zucchi garanzia di house music di qualità e divertimento, che hanno spaziato anche ad influenze 70s.

Il trio della notte scelto per la one night brandizzata Cool-Made, era garanzia di grande divertimento esclusivo. I costumi si possono trovare online (coolfactory.it), nello store principale di Ovada (via Novi, 14), o nei nuovi negozi ad Alassio e Santa Margherita Ligure.