Venezia 79, successo per Tiziana Zampieri per l’evento targato Better World Fund e Fondazione David Lynch

Tra gli eventi di maggior richiamo, tra tutti quelli che hanno avuto luogo durante la 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, c’è quello realizzato da Better World Fund, organizzazione no-profit con sede a Parigi, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui grandi cambiamenti relativi alla salute globale, insieme alla produttrice Premio Oscar Joanna Plafsky, co-funder della Davyd Lynch Graduate school of Cinematic Arts: “Coscienza, salute e sostenibilità“.

Coinvolta all’interno del progetto, Tiziana Zampieri, general manager di Magnifica Consulting, che, a proposito della dell’enorme successo ottenuto dall’evento, ospitato nell’incantevole cornice della Scuola Grande della Misericordia di Venezia, ha dichiarato: “Ha rappresentato un grande onore, per me, essere partner di questa iniziativa targata Better World Fund e David Lynch Foundation. Sono grata della partecipazione di grandi nomi del cinema internazionale come Catherine Deneuve e Madalina Ghenea e tanti altri ancora. Desidero ringraziare, inoltre, due eccellenti partner come Bruno Houn, Ceo and Founder de la Reviscience Labs France e Marco Canino, fondamentali per la completa riuscita dell’evento”.

Terminata l’esperienza veneziana, contraddistinta anche da un affollatissimo red-carpet, per Tiziana Zampieri è già ora di dedicarsi, con la consueta caparbietà e poliedricità, ai suoi nuovi progetti. Tra questi, dopo il successo di Cinemagia dello scorso anno, sta preparando prepara il Magnifica Award, un nuovo esclusivo evento che ospiterà importanti nomi del cinema Italiano ed Internazionale il prossimo dicembre.