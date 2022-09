Venezia 79: pioggia di flash per Gianluca Mech e Aida Yespica sul red carpet di “Don’t Worry Darling”

Giro di boa per la 79. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che ha già visto sfilare sul prestigioso red carpet diverse star: dalla presidente di giuria Julianne Moore a Catherine Deneuve – premiata con il Leone d’Oro alla carriera – passando per la madrina Rocío Muñoz Morales e gli attori Timothée Chalamet, Sigourney Weaver e Harry Styles.

Gianluca Mech

Tra le celebrity anche Gianluca Mech, imprenditore e personaggio televisivo molto amato – in queste settimane in onda ogni domenica mattina su La7 con “L’ingrediente perfetto” – che ieri è sbarcato al Lido di Venezia per calcare il red carpet di uno dei film più attesi “Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde con Harry Styles.

Elegantissimo in smoking Carlo Pignatelli, Mech ha sfilato sul red carpet, catalizzando l’attenzione dei numerosi fotografi presenti. Ad accompagnarlo l’affascinante showgirl Aida Yespica, fasciata in uno splendido abito total white.

Aida Yespica

Una pausa veneziana per i due beniamini del pubblico che hanno fatto il carico di energie prima degli impegni autunnali: mentre Gianluca ha in serbo importanti novità in ambito imprenditoriale e televisivo, la bella Aida, reduce dal grande successo del suo primo singolo “Bugatti”, il 16 e 17 settembre sarà la madrina e conduttrice dell’i-Fest – International Film Festival.

(Photo credit Teresa Comberiati)