Weekend in Puglia per Gianluca Mech che riabbraccia la sua amica Sarah Ferguson

Un weekend ricco di eventi e amici per Gianluca Mech, imprenditore, divulgatore scientifico e volto televisivo molto amato. Mech ha partecipato a Bari alla 25esima edizione dei Magna Grecia Awards, il festival ispirato ai valori e agli ideali della cultura greca istituito nel 1996 “per celebrare il cuore, il pensiero e l’azione”. Una serata all’insegna della promozione dell’amore nelle sue molteplici forme, quello per gli altri, quello per l’arte e soprattutto quello per sé stessi.

Presenti all’evento, due care amiche del “guru” di Tisanoreica. A partire da Sarah Ferguson, sbarcata direttamente dall’Inghilterra e accolta da una pioggia di flash e applausi. Un sodalizio felice quello tra Ferguson e Mech entrambi in prima linea nella battaglia contro l’obesità e promotori di iniziative e campagne volte ad affermare il diritto alla salute e l’importanza di un’alimentazione equilibrata. La stessa duchessa, in occasione del suo sessantesimo compleanno, ha seguito un programma nutrizionale studiato apposta per lei da Gianluca Mech, sfoggiando una silhouette invidiabile anche al matrimonio di sua figlia Beatrice.

Mariana Vatamanu, Gianluca Mech e Aida Yespica

Notevole il riscontro ottenuto dalla showgirl Aida Yespica, che si sta godendo il successo del suo esordio discografico “Bugatti”.

Tra gli altri ospiti della 25esima edizione dei Magna Grecia Awards l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta e il Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli passando per le giornaliste Monica Setta e Franca Leosini, il conduttore Piero Chiambretti e l’attore Alessio Boni.

Un momento d’oro, anche sul fronte televisivo, per Gianluca Mech protagonista insieme a Maria Grazia Cucinotta de “L’ingrediente perfetto”, trasmissione di La7 campione d’ascolti che nei giorni scorsi ha vinto il prestigioso Premio Moige 2022, assegnato dall’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori e che, sabato scorso, ha concluso la sua esperienza nel programma di Rai2, “Star bene” accanto a Samanta Togni e Filippo Magnini.