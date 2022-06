Giorgio Ceci: “Da GetBusy solo dispositivi di ultima generazione che scolpiscono il corpo in poco tempo”

Marchio italiano leader nel settore più di 15 anni, la storia di GetBusy è strettamente legata a quella del suo creatore, Giorgio Ceci che immagina, sviluppa e crea macchinari Hi-Tech al servizio di bellezza e fitness. Dal dimagrimento localizzato alla riduzione della ritenzione idrica passando per il miglioramento della circolazione e l’attenuazione della cellulite, il metodo GetBusy è in grado di modulare il lavoro personalizzandolo per ogni individuo in base alle proprie necessità. Un’idea vincente scelta da numerosi centri specializzati, ma anche conosciuta e apprezzata dalle più grandi star dello show business italiano.

Zoom Magazine ha incontrato Giorgio Ceci nel suo centro a Roma, in via Tacito, dove studia e progetta le sue “creature”, con un solo obiettivo: la continua ricerca della perfezione.

Giorgio, che tipo di macchinari si possono trovare nel tuo centro GetBusy?

Nel nostro centro Getbusy si possono trovare macchinari davvero molto innovativi. Si parte da Vacucabin treadmill, l’EMS training wireless, una linea specifica di 10 macchine isotoniche dedicate completamente alle esigenze estetiche del genere femminile, e poi abbiamo iniziato ad inserire nel nostro centro anche macchine di estetica avanzata. Tra queste la criolipolisi, cioè la terapia che distrugge le cellule adipose tramite il freddo; e poi pressoterapia, radiofrequenza, onde d’urto, lipolaser ed infine la new entry, l’MS Sculpt.

Cos’è l’MS Sculpt?

L’MS Sculpt lavora attraverso la tecnologia HIFEM (energia elettromagnetica ad alta intensità focalizzata) che induce contrazioni muscolari sovramassimali altrimenti impossibile con movimenti volontari durante un normale allenamento. Trenta minuti di trattamento corrispondono a ben 20.000 contrazioni muscolari. L’energia HIFEM interagisce in maniera selettiva con i motoneuroni, lasciando inalterata la pelle. Le contrazioni muscolari indotte vengono accompagnate da una reazione metabolica accelerata delle cellule adipose, praticamente una lipolisi intensiva e spontanea che le porterà a disgregarsi per essere poi naturalmente smaltite dal nostro organismo. Il risultato di questa sinergia di azioni corrisponde, dunque, ad un aumento e rafforzamento muscolare unito ad una riduzione delle adiposità per un rimodellamento della silhouette. Gli split test sui nostri clienti dimostrano risultati davvero sorprendenti e surreali.

Il sistema EMS training home fitness

Come si è evoluta la Vacum therapy nel corso degli anni?

Nel 2022 è uscito il nostro ultimo e nuovissimo modello di Vacum Therapy che, rispetto alla precendente e a quelle che sono presenti oggi sul mercato, prevede ulteriori innovazioni e servizi. Il Vacucabin è un treadmill dotato di sistema vacum e infrarossi, collagene terapia, in grado di accelerare il processo di dimagrimento e potenziare i risultati della remise en forme. La sua esclusività deriva da ampie ricerche scentifiche e tecnologiche oltre che a una cura particolare del design, per la scelta dei materiali e la componistica interna. Abbiamo creato tre modelli: standard, ambition ed esclusive. Mi soffermerei a parlare dell’esclusive, in quanto vero e proprio gioiello di tecnologia: il device prevede un pannello touch, dieci programmi di dimagrimento, terapia del sottovuoto, raggi infrarossi, aromaterapia, cromoterapia, collagene terapia e virtual trainer. Per virtual trainer si intende la possibilità di scegliere percorsi assai stimolanti durante il workout come la possibilità di camminare per le strade di New York o all’interno della foresta amazzonica così come altri scenari davvero surreali e suggestivi. Grazie a potenti stimoli dati dal Vacum e dall’infrared, è come se il lavoro aerobico sul tapis roulant o sulla cyclette “modello infracoach” venisse intensificato fino a 5 volte rispetto ai tradizionali strumenti di fitness. Questa stima è stata condotta dal Professore Dr.Cristo ph M.Bamberger, Dr.Sabi Ne Guth del dipartimento Medical Prevention Center di Amburgo(MPC), University Medical Center Hamburg – Eppendorf (UKE) 2010. Perdere peso in maniera agevole e confortevole grazie al Vacucabin di GetBusy è davvero facile e possibile.

E l’EMS training?

Anche l’EMS training si è rinnovata nel corso degli anni. La fabbricazione e la progettazione delle apparecchiature è sviluppata dai migliori ingegneri italiani in ambito hi-tech. Dal design ergonomico e funzionale i componenti possono funzionare in tutti i gruppi muscolari simultaneamente e contemporaneamente generando una contrazione intensa in un breve periodo di tempo. Paragonata alla modalità di allenamento tradizionale, l’EMS training di Getbusy garantisce risultati strabilianti in tempi minori. La più grande rivoluzione però è stata quella di eliminare i fili e le fasce, rispetto a tutti i sistemi presenti sul mercato, dando all’utente piena libertà di movimento. Durante la pandemia, e durante le innumerevoli chiusure, io e il mio staff abbiamo deciso di creare il sistema di EMS training home fitness, direttamente nelle case delle persone per rispondere alle esigenze di coloro che avessero voglia, in un momento così difficile per il nostro paese, di tenersi in forma e di non aumentare il proprio peso corporeo in quanto il grasso è rischioso per molte patologie cardiovascolari. Grazie ad un corso digitale ed un app scaricabile da IOS o Android, ed una tuta wireless disponibile in tutte le taglie, è possibile ad oggi fare il sistema GetBusy ovunque vuoi e quando vuoi. Ciò ci ha permesso di arrivare anche all’estero in città come Dubai rendendo il sistema replicabile e scalabile.

I prodotti cosmetici GetBusy

In sinergia con questi trattamenti, molto utili sono anche sieri e creme: quali sono le loro funzionalità?

Sempre durante la pandemia, quando tutti eravamo costretti a restare chiusi in casa, abbiamo lanciato una linea cosmetica per il corpo in sinergia con un’equipe di farmacisti capitanata dalla Dott.ssa Ilaria Carella volta al miglioramento del microcircolo, all’accelerazione del metabolismo basale e della funzione lipolitica. Sono specifiche per il genere femminile e nascono con il nuovissimo brand GetBusy for her. La gamma dei prodotti, completamente naturali, si compone di 2 creme: FatBurning che ha la funzione di ridurre il grasso localizzato in specifiche zone; LipoDrenage che invece agisce sul drenaggio e miglioramento del microcircolo e sugli inestetismi della cellulite. Oltre a queste sono stati realizzati anche 2 sieri per ampliare i già ottimi risultati delle creme. Studi scientifici dimostrano come l’utilizzo dei medesimi in sinergia con i macchinari GetBusy, potenzino i risultati in termini di dimagrimento e di riduzione della cellulite del 37%. Sia le creme e i sieri, quanto l’EMS training home fitness, possono essere acquistati comodamente con un click presso il nostro e-commerce al link www.getbusy.cloud.

Quali altri progetti hai nel cassetto?

Tra i vari progetti, c’è sicuramente l’espansione del brand così come già sta avvenendo in maniera massiccia negli ultimi due anni e l’apertura di franchising dedicati solo all’universo femminile, con tutti i nostri sistemi all’interno. Una vera e propria novità, perché fino ad oggi era possibile acquisire solo i nostri macchinari e non l’intero format. Ci siamo focalizzati sul genere femminile in quanto ritengo che il potere è dei specialisti e non dei generalisti.