La camicia è il capo unico, adatto a mille occasioni

Chi nel proprio armadio non ha una camicia? Bianca o colorata, la camicia è il capo per eccellenza del guardaroba maschile. Perché se si è indecisi su cosa indossare, basta prendere una camicia e un semplice pantalone, per avere un’aria sofisticata, ma allo stesso tempo informale.



La camicia, da sempre, è simbolo di eleganza e classe e a diffonderne il mito sono stati gli intellettuali e gli scrittori del XIX secolo: da Oscar Wilde a Gabriele D’Annunzio, tutti indossano una camicia.



È in quegli anni che nasce il termine dandy e si diffonde l’idea che l’abbigliamento debba raccontare la propria filosofia di vita. Beh, la massima del “dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei”, è in effetti sempre attuale.



Le camicie indossate dai pensatori dell’epoca sono in batista bianca, un tessuto molto fine, quasi trasparente, fatto di lino intrecciato ad armatura tela. I modelli sono più lunghi dietro, con spacchi laterali, hanno maniche allungate e polsini rigidi e staccabili. Alcuni indossano anche lo sprone, una striscia di tessuto che va da spalla a spalla per garantire la stabilità delle maniche.

Dal XIX secolo, la camicia si è trasformata, i modelli sono cambiati e anche il mondo femminile si è accorto di questo capo, che non poteva non diventare un’icona nell’armadio di molte di esse, simbolo di emancipazione e parità tra i sessi. Anzi, spesso la rubano proprio dal guardaroba dei propri mariti o fidanzati per creare un outfit mannish e over size.

Le camicie uomo sullo store online Boggi Milano sono prodotti sartoriali, che proprio per la scelta dei tessuti e la fine lavorazione, non passano mai di moda. L’uomo che sceglie di indossare una camicia racconta qualcosa di sé, del proprio gusto, ma anche del proprio stile di vita.



E se stirare le camicie mette l’ansia, ormai, esistono in commercio modelli no stiro. Boggi Milano propone camicie che attraverso una particolare lavorazione e finissaggio, sono facili da piegare, da gestire e soprattutto (per la gioia di tutti) non devono essere stirate.

Ogni occasione richiede l’indosso di un modello di camicia diverso, per esempio mai indossare una camicia a quadri per una prima a teatro. Questi modelli nascono da contesti informali e sportivi, tant’è che sono indossati anche da escursionisti, alpini e sciatori.

Volendo parlare della scelta del colore, diciamo che anch’essa è dettata dall’occasione, ma per quanto riguarda la vestibilità e i tessuti è possibile scegliere tra diverse varianti che accontentano tutte le fisicità. La casa milanese propone diversi modelli, dal regular allo slim fit, per chi ama indossare camicie che valorizzino la propria figura.

In generale, la camicia azzurra è da prediligere per un’occasione formale, quella bianca con polsini alla francese per applicare i gemelli, per una cerimonia o per indossare uno smoking. La scelta del bianco però non è relegata solo all’ambito elegante e formale, ma vediamo il capo sempre più spesso indossato con un paio di jeans, così da sdrammatizzarne l’uso. Al dì là del colore scelto, la camicia, presente nelle collezioni di stilisti e brand di tutto il mondo, è essenziale nel guardaroba di ognuno, perché adatta a tutte le stagioni, dell’anno e della vita.