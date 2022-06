Grande Fratello Vip Albanese: Ilir Shaqiri ed Emanuela Morini si sono sposati

Lo aveva promesso e l’ha fatto: Ilir Shaqiri ha rinnovato le sue promesse d’amore nei confronti della moglie Emanuela Morini, sua instancabile compagna di vita da vent’anni.

La cerimonia, in ricordo del primo ed emozionato sì pronunciato a Roma nel 2002, si è tenuta lo scorso 28 maggio, seguita da un party in un’esclusiva location di Durazzo molto cara agli sposi, il Bleart Hotel

“Emanuela non sospettava nulla, ho voluto farle una sorpresa”, ci racconta ancora emozionato Ilir. “L’ho portata a Durazzo con la scusa della sfilata di moda di un grande atelier”, ricorda.

Una splendida giornata, organizzata nei minimi particolari dai professionisti di Ami Event e che gli sposi hanno trascorso in compagnia di colleghi ed amici: tra gli altri, Ilir Shaqiri ha voluto al suo fianco alcuni ex concorrenti del Big Brother Vip albanese, a cui ha partecipato vincendo qualche mese fa, la conduttrice del reality campione di ascolti di TopChannel Arbana Osmani e Inva Mula, soprano di fama internazionale che ha aperto i festeggiamenti con una commovente esibizione.

Tra i momenti più emozionanti e divertenti della festa, a cui ha assistito con sguardo sognante anche Emily, la “piccola” di casa Shaqiri, quello in cui Ilir ed Emanuela – vestiti con abiti tradizionali – hanno danzato celebrando il folklore albanese: “Emanuela è stata bravissima”, conclude lui, orgoglioso della donna della sua vita. “Voglio ringraziare attraverso di voi, Digitalb (di cui Ilir è testimonial, ndr.)per il sostegno logistico, il Sindaco di Tirana Erion Veliaj e in ultimo,ma non per importanza, quanti hanno gioito e festeggiato con noi”. Una gioia che ha contagiato anche i social: su Tik Tok l’hashtag #ilirshaqiri con i video della cerimonia, ha raggiunto la cifra record di 201 milioni di visualizzazioni.