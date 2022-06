Francesca Pappalardo: ”Le unghie curate sono sinonimo di eleganza e femminilità”

Non c’è quasi nessun gesto che non sia compiuto dalle nostri mani, che non solo ci introducono nel mondo ma che ci tengono ancorati anche a tutto ciò che desideriamo afferrare per avere un contatto reale. Le unghie sono la parte più prossimale della mano e averle curate è sinonimo di eleganza e femminilità: per noi donne oggi quasi un vero imperativo.

Abbiamo chiesto qualche consiglio a Francesca Pappalardo titolare dei rinomati centri estetici “Like a Star”, a cui moltissime celebrità affidano la cura delle proprie unghie.

Quali sono le forme d’unghia più in voga?

Un tempo le unghie erano tonde o quadrate mentre oggi possiamo sbizzarrirci tra una miriade di forme differenti,. Tuttavia è importante trovare la forma che più ci valorizza. La forma più diffusa è la quadrata, che suggerisco a chi ha mani affusolate e sottili perché le forme geometriche tendono ad accorciare. L’ ovale è la più versatile e sta bene su qualsiasi lunghezza e forma di mano. La squoval, forma nuova , una via di mezzo tra quadrata e ovale, ha la grinta della square (quadrata) ma addolcita dall’ eleganza degli angoli smussati dell’ ovale, adatta per una lunghezza media e mani mediamente sottili. La forma a mandorla invece è ideale per quelle mani un po’ più tozze perche’ dona raffinatezza.

La french manicure e’ ancora di moda?

La french manicure e’ un classico senza tempo che come tutti gli evergreen subisce varie interpretazioni.

Il binomio rosa e bianco con cui delineare letto ungueale e lunetta resta un must ma negli ultimi tempi e’ molto di tendenza sostituire al classico bianco i colori pastello o colori decisi come il nero e l arancio che insieme al verde sono i colori per eccellenza dell’estate 2022.



In cosa consiste il tanto ricercato effetto “babyboomer”?

Il ‘babyboomer’ e’ una tecnica di nail art molto recente, un effetto sfumatura che parte dal rosa nude fino ad arrivare al bianco, rendendo l’unghia molto naturale e lucida. Da provare!