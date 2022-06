Estate in barca con Click&Boat

Per l’estate 2022 gli amanti del mare possono andare in viaggio con Click&Boat, l’Airbnb delle barche. Una delle tendenze di viaggio che ha resistito, nonostante la pandemia, è il “turismo lento”. Un modo di praticare il turismo in cui i viaggiatori cercano di allontanarsi dalla folla, dalle città e dalle località di mare sovraffollate per entrare in contatto con la natura, rilassarsi, vivere nuove avventure in luoghi noti e poco conosciuti lungo la costa in Italia e all’estero, sia restando sempre a bordo o attraccando per andare alla scoperta delle località.

Fondata nel 2014 e con sede a Parigi, Click&Boat mette in contatto gli appassionati di nautica attraverso 40.000 barche in più di 600 destinazioni in tutto il mondo. In Italia sono oltre 6000 le barche da noleggiare, con o senza skipper, tra ampia scelta tra catamarani, barche a motore e a vela, a scelta per tutte le esigenze, (amici, famiglie, coppie, gruppi) e le tasche, con prezzi che variano a seconda della tipologia di barca, numero di persone a bordo, durata del noleggio che va da una giornata in su.

Il sito di prenotazione (www.clickandboat.com/it) è semplice ed immediato con la stessa modalità per prenotare un viaggio o un hotel, e dove si trova la selezione della community, le opinioni dei clienti, idee e suggerimenti per destinazioni ed itinerari con articoli tematici, dalla Puglia alla Sicilia, Campania, Sardegna, Lazio, Toscana a fare, per chi vuole oltre al relax, fare attività come il trekking o tour enogastronomici etc.

Come funziona per il locatario

Vede tutti gli annunci con il motore di ricerca e sceglie la barca da noleggiare ovunque in Europa, al miglior prezzo con assicurazione inclusa. Si contatta gratuitamente il proprietario delle barche per tutte le info e richieste e si prenota direttamente online in modo sicuro in un clic. Verrà addebitato l’importo solo in caso di accettazione della richiesta di noleggio da parte del proprietario della barca.

E Il proprietario di una barca?

Pubblica gratuitamente un annuncio per noleggiare la sua barca di qualunque tipologia che può noleggiare a chi vuole, quando vuole e al prezzo che ritiene congruo. Click&Boat consente di coprire i costi della barca con assicurazione contro tutti i rischi facoltativa. Insomma una modalità comoda per godersi il mare magari alla scoperta di alcune delle calette più segrete o difficili da raggiungere.