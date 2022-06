Marateale 2022, un premio per un grande regista: Luca Guadagnino

Un altro nome di spicco si aggiunge al cast artistico della XIV edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea, nella “perla del Tirreno”, presso l’Hotel Santavenere.

Cineasta sensibile e attento, grazie al successo ottenuto con film come A bigger splash, il remake di Suspiria e Chiamami col tuo nome – opera che gli ha permesso di ottenere numerosi riconoscimenti tra cui un Oscar alla miglior sceneggiatura non originale – Luca Guadagnino è diventato in brevissimo tempo uno dei registi italiani di maggiore successo all’estero.

Oltre a salire sul palco della kermesse, Guadagnino sarà anche il protagonista di una masterclass dove il tema centrale, ovviamente, sarà la settima arte.

Photo credit: Zendaya