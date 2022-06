Lorella Cuccarini, “la più amata dagli italiani”, tra i premiati di Marateale 2022

Eccellenza dello spettacolo italiano, ha saputo incarnare in quasi quarant’anni di carriera l’emblema dell’artista completa: capace di condurre, cantare, ballare e recitare, albergando in maniera costante e duratura nel cuore del pubblico.

Lorella Cuccarini sarà uno dei volti di punta della XIV edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea, nella “perla del Tirreno”, presso l’Hotel Santavenere. “Siamo molto felici di poter premiare Lorella Cuccarini a Marateale, autentico animale da palcoscenico che sin dal 1985, anno del suo debutto a Fantastico, è stata capace di inanellare un successo dietro l’altro, misurandosi con diversi settori dello spettacolo, risultandone sempre all’altezza”, commenta soddisfatto il direttivo della kermesse.

In attesa di rivederla in autunno nel cast del talent-show di Canale5 “Amici di Maria De Filippi” e poi anche al Teatro Brancaccio di Roma con la ripresa del fortunato musical “Rapunzel”, Lorella Cuccarini salirà sul palco di Marateale per ricevere lo stesso riconoscimento speciale “TV, teatro e fiction” che, prima di lei, negli ultimi anni, era stato assegnato a Loretta Goggi e a Milly Carlucci.

Il nome di Lorella Cuccarini, tra i premiati, va ad aggiungersi a quello di Luisa Ranieri, Cesare Cremonini, Toni Servillo, Luca Guadagnino e Darko Perić de “La casa di carta”, annunciati nei giorni scorsi.

Credit Photo: Martina Mariotti