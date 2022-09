Performer Italian Cup, domani la finale su Rai2

È giunto alla seconda edizione Performer Italian Cup, il programma televisivo che mette in competizione i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative, raccontando e presentando dei performer che non sono soltanto degli artisti ma dei veri e propri atleti.

Si celebra così il connubio tra arte e sport in due appuntamenti, il sabato pomeriggio, su Rai2. Condotto da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato, nella puntata conclusiva che andrà in onda sabato 24 settembre, alle ore 17, vedremo gli atleti sfidarsi in esibizioni di arti performative specializzate in un coreografico di canto, danza, recitazione, performer completo ed arti circensi ed acrobatiche.

A giudicare le prove quattro professionisti, maestri per ciascuna materia: Raffaele Paganini per la Danza, Peppe Vessicchio per il Canto, Diana Del Bufalo per la Recitazione e Stefano Orfei per le Arti circensi ed Acrobatiche. Al loro fianco, la giuria tecnica composta da addetti ai lavori del mondo discografico, delle produzioni, direttori artistici di teatri e cartelloni internazionali, registi, coreografi, artisti professionisti, Manager, agenzie di spettacolo, radio, testate giornalistiche…

I finalisti, selezionati dal campionato nazionale, racconteranno le loro giornate, tra esercizi mirati e preparazione atletica con i coach Anthony Patellis, Andrea Rizzoli, Grazia Di Michele, Fabio e Ivan Lazzara, Maura Paparo, Klaudia Pepa, Janine Molinari, Susanna Radice e Antonio Delle Donne. Luogo privilegiato dello spettacolo saranno le Work Room, fulcro del metodo di formazione denominato metodo P.A.S.S.: veri e propri “uffici di collocamento” che permetteranno agli artisti di ottenere dei contratti con dei talent scout di rilievo della scena artistica.

Organizzato dallo C.S.A.In. (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e gestito da F.I.P.A.S.S., attraverso il progetto Metodo P.A.S.S., i vincitori delle selezioni regionali saranno divisi per territorio di appartenenza sulla base di una classifica che tiene conto dei risultati raggiunti. Obiettivo? Formare la Nazionale Italiana Performer.

Il programma è firmato dagli autori Federico Moccia, Alessandro Migliaccio, Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Rita Petolicchio con la collaborazione di Sacha Lunatici. La produzione del format è di VS Production mentre la Produzione esecutiva è di Gruppo Eventi. La regia è di Pietro Pellizzieri.