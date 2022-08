Se ne va Olivia Newton-John: la Sandy di ”Grease” aveva 73 anni

L’attrice Olivia Newton-John è morta all’età di 73 anni.

La cantante e attrice australiana di origine britannica – nota a livello mondiale per la sua interpretazione con John Travolta in `Grease´ del 1978 – ha lottato per trent’anni contro un tumore al seno.

Ad annunciare il triste evento il marito John Easterling in una nota sottolineando che l’artista è deceduta “serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”.

“Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo percorso con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l’esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che ogni donazione sia fatta in sua memoria al Fondo Olivia Newton-John Foundation” conclude il marito.

Newton-John è stata la cantante solista femminile di maggiore successo negli anni ’70, riuscendo a piazzare nove singoli nella Top 10, tre dei quali in cima alla classifica. Tra questi il più celebre è “You’re the One That I Want“, duetto con John Travolta tratto dalla colonna sonora di “Grease”. Nel 1981 uscì “Physical“, il più grande successo della sua carriera.

Ascolta “Hopelessly devoted to you”: