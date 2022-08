Gianluca Mech sbarca in Sicilia con il catamarano della salute e ritira un premio

È salpato in Sicilia, nelle suggestive acque di Palermo, il catamarano della salute Tisanoreica. Al timone dell’imbarcazione dedicata a benessere, salute e bellezza non poteva che esserci Gianluca Mech.

La nuova iniziativa del divulgatore scientifico, imprenditore e personaggio televisivo mira a diffondere la cultura del benessere e della salute anche in estate. Un viaggio itinerante per mare in cui Mech toccherà varie località del Bel Paese. In ogni tappa, i passeggeri ammessi a bordo potranno conoscere e gustare i nuovi cocktail targati Tisanoreica. Bevande fresche, gustose, dissetanti e dalle proprietà depurative, rigorosamente a base di piante officinali e alcool free: dal Black Mojito allo Slim on The Beach.

Per l’occasione, sempre in Sicilia, a Termini Imerese, Gianluca Mech è stato tra i protagonisti dell’appuntamento culturale Notti Clandestine, giunto alla dodicesima edizione. A lui un prestigioso riconoscimento tributatogli dalla kermesse che ha visto protagonisti, tra gli altri, anche Pietro Grasso, ex Presidente del Senato e i giornalisti Pietrangelo Buttafuoco e Adriana Pannitteri.