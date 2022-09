Venezia 79, Leone d’oro a ”All the Beauty and the Bloodshed”. Tutti i vincitori

È “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras il vincitore del Leone d’Oro della 79. Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia: l’annuncio durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla madrina Rocío Muñoz Morales dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Cate Blanchett

Ma a conquistare la giuria, presieduta da Julianne Moore, è stata anche l’interpretazione di Colin Farrell in “The Banshees of Isherin”. All’attore è andata la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, mentre per la migliore interpretazione femminile è stata premiata Cate Blanchett per “Tàr”.

La pellicola “No Bears” del regista Jafar Panahi si è aggiudicata il Premio speciale della Giuria, mentre il Leone d’argento per la miglior regia è stato assegnato a Luca Guadagnino per “Bones and All”. Il Leone d’argento Gran premio della giuria è andato, invece, a “Saint-Omer” di Alice Diop.

Julianne Moore, Presidente di giuria

Taylor Russell si è portata a casa il premio ‘Marcello Mastroianni’ dedicato ai giovani attori emergenti per “Bones and All” di Luca Guadagnino. Premiato anche Martin McDonagh, che con il suo ”The Banshees of Inisherin” si è aggiudicata il riconoscimento per la miglior sceneggiatura.

Per la seconda volta nella storia della rassegna, inoltre, è stato consegnato il premio degli spettatori Armani Beauty al film “Nezouh” di Soudade Kaadan.

TUTTI I VINCITORI DI VENEZIA 79:

CONCORSO

Leone d’oro: miglior film: “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras

Leone d’argento Gran premio della giuria: “Saint-Omer” di Alice Diop

Leone d’Argento Migliore regia: Luca Guadagnino per “Bones and All”

Premio speciale della giuria: “No Bears” di Jafar Panahi

Coppa Volpi per la migliore attrice: Cate Blanchett per “Tàr”

Coppa Volpi per il miglior attore: Colin Farrell per “The Banshees of Isherin”

Premio Marcello Mastroianni: Taylor Russell per “Bones and All” di Luca Guadagnino

Migliore sceneggiatura: Martin McDonagh per “The Banshees of Inisherin”

ORIZZONTI

Leone Nero per il miglior film: “World War III”

Miglior regia: Tizza Covi e Rainer Frimmel per “Vera”

Miglior attrice: Vera Gemma per “Vera”

Migliore attore: Moshen Tanabandeh per “World War III”

Migliore sceneggiatura: Fernando Guzzoni per “Blanquita”

Best Short Film: “Snow in September” di Lkhagvaludam Purev-Ochir

PREMIO OPERA PRIMA LUIGI DE LAURENTIIS – LEONE DEL FUTURO

“Saint-Omer” di Alice Diop

ORIZZONTI EXTRA – PREMIO ARMANI DEGLI SPETTATORI

“Nezouh” di Soudade Kaadan

VENEZIA CLASSICI

Miglior documentario sulla storia del cinema: “Fragments of Paradise” di Kd Davis

Miglior restauro: “La farfalla sul mirino” (Koroshi No Rakuin) di Seijun Suzuki

VENICE IMMERSIVE

Miglior esperienza: “The Man Who Couldn’t Leave” di Singing Chen

Gran premio della giuria: “From the Main Square” di Pedro Harres

Premio speciale della giuria: “Eggscape” di German Heller

LEONE D’ORO ALLA CARRIERA

Paul Schrader

Catherine Deneuve

PREMIO CARTIER FILMMAKER AWARD

Walter Hill