Minerva Pictures sbarca nel mondo degli NFT

La storica società indipendente di produzione e distribuzione cinematografica ed editore multimediale, che ha all’attivo una film-library di oltre 2.350 titoli, più ulteriori 2.000 in gestione da partner ed associati, è da sempre in prima linea nella sperimentazione di sinergie creative tra innovazione e tradizione.

Negli ultimi anni, Minerva Pictures ha sviluppato una delle expertise più forti nello sfruttamento digitale del contenuto audiovisivo a livello europeo.

Proprio in questa direzione è nata l’idea di dar vita ad un’ampia progettualità dedicata all’esplorazione dell’arte digitale e, in particolare, degli NFT, i non-fungible token che stanno catturando l’attenzione di collezionisti, investitori, creativi, grandi e piccole aziende ed iconici brand in tutto il mondo ed utilizzati, tra le mille applicazioni immaginabili, anche per la creazione e lo scambio di opere d’arte digitali.

In tale prospettiva, Minerva Pictures ha siglato un accordo di partenariato con Public Pressure, stella nascente dei marketplace NFT dedicato all’industria discografica ed audiovisiva a livello internazionale, fondata da Francesca Versace, Giulia Maresca, Sergio Mottola ed Alfredo Violante. La mission di Public Pressure è quella di supportare artisti e marchi nella creazione e nella distribuzione di NFT a fan e collezionisti. La piattaforma è costruita sull’ecosistema Polkadot ed è guidata da un team di esperti discografici, tra cui fanno spicco, Charlie Rapino, Paul Sears e Patrick Moxey.

Minerva Pictures ha inoltre appena inaugurato una partnership con la RUFA – Rome University of Fine Arts, incentrata su tre macro-direttrici di attività: coinvolgimento degli studenti RUFA per la creazione di NFT tratti da contenuti Minerva, tramite lavori svolti in modalità workshop, contest ed esami; creazione di NFT tratti da opere pre-esistenti di studenti RUFA, che Minerva distribuirà in veste di collection sulle piattaforme marketplace; distribuzione digitale dei cortometraggi realizzati dagli studenti RUFA sulle piattaforme curate o gestite da Minerva.

La supervisione e la curatela editoriale delle varie progettualità NFT di Minerva Pictures-Rarovideo saranno affidate al Prof. Bruno Di Marino, curatore, esperto di arti visive, docente universitario e storico dell’immagine in movimento.

Il Presidente di Minerva Pictures, Santo Versace, e l’Amministratore Delegato, Gianluca Curti, sono entusiasti di annunciare queste nuove collaborazioni di prestigio grazie alle quali la società, insieme agli amici di Public Pressure e di RUFA, potrà avviare la sperimentazione di nuove vie di fruizione, promozione e valorizzazione del contenuto creativo, e di quello audiovisivo in particolare.