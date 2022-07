“Il mio corpo è un tempio”, nuovi spunti e rinnovati impegni per la campagna sociale sulla condizione della donna

Elisabetta Aldrovandi, Garante per la tutela delle vittime di reato, insieme a Laura Rossi, presidente de La Stella di Daniele Onlus, ha organizzato un incontro pubblico per pubblicizzare la campagna Il mio corpo è un tempio.

Presentata a Roma in occasione della Festa della donna, la campagna sociale vuole sensibilizzare le persone sulla condizione femminile con appuntamenti periodici in tutta Italia. Si tratta di un’iniziativa che guarda al futuro ponendo al centro le adolescenti, le ragazze, quindi le donne di domani. L’obiettivo è quello di una grande rinascita dell’immagine della donna agendo sulle nuove generazioni, con la consapevolezza che la vera rivoluzione passa attraverso il rispetto del proprio corpo, di sé e degli altri.

L’Avvocato Elisabetta Aldrovandi

A Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia, sono intervenuti, oltre all’avvocato Aldrovandi e a Laura Rossi, anche la dottoressa Antonella Elena Rossi oltre ad Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice di Storie italiane, in onda su Rai1. Non sono mancati i contributi della dottoressa Rosa Perosi, Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation, e del giornalista Giovanni Terzi. Presente anche Simona Arrigoni, in qualità di moderatrice.

«La cultura che vorremmo diventasse virale dovrebbe accumunare uomini e donne, che usano il proprio corpo come il protagonista di una dimensione non più solo estetica ma etica. Nei nostri talk, in un intreccio di competenze, vogliamo tracciare su un quaderno bianco la rotta verso una nuova terra, quella dove ogni uomo e donna si possano incontrare e scoprire rispettando l’altro e rispettandosi», sostiene Laura Rossi, presidente de La Stella di Daniele. «La prevenzione della violenza di genere e domestica si attua anche attraverso percorsi che portano alla piena consapevolezza di sé, del proprio valore e della propria dignità» ha dichiarato nell’occasione l’avvocato Aldrovandi.

Opinionista di spessore nei principali programmi di informazione della Tv nazionale, la Aldrovandi si spende da anni per le donne, con battaglie concrete: «Spesso le donne vittime di maltrattamenti non si rendono conto di essere tali perché vivono una condizione di scarsa considerazione e insufficiente cognizione dell’immenso valore che sono e rappresentano. Esserne consce può aiutare a riconoscere da subito relazioni tossiche e personalità manipolatrici e abusanti, e può dare la forza per adottare ogni misura diretta a proteggere la propria incolumità fisica e psicologica».