Premio Moige 2022: riconoscimento a Gianluca Mech e a tutto il cast de “L’ingrediente perfetto”

Grande soddisfazione per l’imprenditore e divulgatore scientifico Gianluca Mech, guru di “Tisanoreica”, che ieri, presso la Camera dei Deputati, ha ritirato il Premio Moige 2022 per “L’ingrediente perfetto”, programma in onda ogni domenica mattina su La7. Il riconoscimento è stato assegnato dall’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori durante l’evento di presentazione della guida mediatica “Un anno di zapping e di streaming” – redatta dall’osservatorio analizzando 300 prodotti in ottica family friendly – condotto da Eleonora Daniele.

Maria Grazia Cucinotta, Gianluca Mech, Emanuela Donati e Elio Bonsignore.

Mech, insieme alla padrona di casa del programma, Maria Grazia Cucinotta, Emanuela Donati di La7 ed Elio Bonsignore della Me Production, ha ritirato il premio per il suo programma nella sezione “Intrattenimento, cultura e informazione” con la seguente motivazione: “Per aver realizzato un programma di cucina senza chef ma con Maria Grazia Cucinotta nei panni della mamma di famiglia alle prese con delle ricette semplici e facili da replicare e in grado di esaltare tantissimi prodotti di qualità dell’agroalimentare italiano presentati direttamente dalle aziende produttrici attraverso interviste e servizi”.

“Ringrazio il Moige per il lavoro che svolge” ha commentato Gianluca Mech, aggiungendo: “Questo premio è grande motivo di orgoglio per me perché viene assegnato proprio dalle famiglie e dai genitori a cui, attraverso il piccolo schermo, insegno una corretta alimentazione”.