Battiti Live, i cantanti ospiti della prima puntata del 5 luglio

Torna a girare nelle piazze “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, lo storico programma musicale di Italia 1. Cinque prime serate, a partire da martedì 5 luglio, condotte, per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

La kermesse musicale non si è mai fermata. Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andata regolarmente in onda anche nelle due scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica dell’estate. Solo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto.

Quest’anno invece si torna in tour. “Radio Norba Cornetto Battiti Live” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani.

Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Gli ospiti della puntata del 5 luglio

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Questi gli artisti che si esibiranno nella prima puntata: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Luigi Strangis, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Baby K, Coez, The Kolors, Boro Boro, Mr Rain, Alfa, Matteo Romano.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Marco Mengoni, da Conversano e La Rappresentante di Lista da Ceclie Massapica.