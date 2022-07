Atena Nike, consegnati i premi: tutti i vincitori della prima edizione

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del premio Atena Nike a Taormina. In una serata di gala, nel pieno centro storico della splendida località ionica, sono stati assegnati tutti i riconoscimenti a personalità non solo dello spettacolo ma anche dell’imprenditoria cinematografica, in linea con le due anime del premio, Cinema e Imprenditoria.

Sotto la conduzione di Antonella Salvucci, sono saliti sul palco Lucia Sardo, vincitrice del premio alla Carriera, premiata da Antonella Ponziani, ospite d’eccezione della serata. E ancora Michela Cescon, che ha trionfato come miglior opera prima, alla sua prima regia. Vincono al loro esordio, ma nella recitazione come miglior attori esordienti, Giulia Maenza e Emanuele Maria Di Stefano. Il miglior film a tematica sociale è ”Il filo invisibile” e, a ritirare il premio, il suo regista Marco Simon Puccioni. Dello stesso film, autore di Beautiful life brano della colonna sonora, anche l’attore Salvo Saverio D’angelo che vince il premio Artista Poliedrico. I Premi per i migliori interpreti, rispettivamente femminile e maschile, sono andati a Matilda De Angelis e Silvio Orlando, che ha mandato un video messaggio, vista l’impossibilità a partecipare. La miglior casting director è Laura Muccino. E ancora premi per l’attrice Cinzia Scaglione e il suo impegno sociale, a Nicola Tarantino della Film Commission Sicilia e Giorgia Bartolini, insignita del premio Atena Nike Impresa Donna. Infine, un premio spaciale ai due ballerini Giulia Patti e Luca Guglielmini, scelti attraverso dei video Instagram, che si sono esibiti sul palco.

La giuria, presieduta dal regista Giulio Manfredonia, era composta dalle attrici Claudia Gerini, Bianca Nappi, Claudia Potenza, Maria Rosaria Russo, dalla distributrice e produttrice cinematografica Lucy De Crescenzo, i registi Luca Verdone e Mario Spinocchio, la critica cinematografica Giuditta Godano e il giornalista Boris Sollazzo.

Il Premio Atena Nike, la cui direzione artistica è stata affidata al produttore Giampietro Preziosa, è stato ideato da Fabio Saccuzzo, patron dell’evento, commercialista esperto di tax credit e promotore di iniziative legate al cinema che, anche attraverso il panel Cinema e Impresa svoltosi il giorno prima, ha saputo creare un momento di incontro tra il mondo cinematografico e quello dell’imprenditoria.

Atena Nike è patrocinato dal Comune di Taormina e dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.