Palinsesti Rai, in arrivo due documentari prodotti da LaPresse: Sophia! e Gianni Agnelli

Questa mattina a Milano i vertici della Rai, con le nuove direzioni di genere e l’ad Carlo Fuortes, hanno svelato i palinsesti autunnali per la stagione tv 2022/2023.

Tra le proposte presentate da Rai Documentari per la prossima stagione televisiva Rai ci sono due documentari prodotti da LaPresse: Sophia! e Gianni Agnelli.

Sophia!

In onda il 20 settembre, in occasione del compleanno della diva, questo documentario è un ritratto di Sophia Loren che farà parte di una serie di ritratti di grandi personaggi proposti su RaiUno, in prima serata. Un racconto che attraversa tutti gli aspetti della vita di Sophia Loren: il cinema, lo spettacolo, la vita privata, i trionfi, le sfide, le sofferenze. Si racconterà la nascita di una stella, la costruzione di un archetipo cinematografico, cercando di regalare un profilo inedito dell’attrice e della donna. Sono numerosi gli snodi narrativi: l’infanzia durante la Guerra a Napoli, la famiglia amatissima, la mamma Romilda, gli esordi a Cinecittà, i trionfi di Hollywood, il grande amore con Carlo Ponti. Dagli esordi fino agli ultimi successi, il mito si cristallizza nella ragazza di Pozzuoli diventata diva. Il racconto coinvolgerà alcune delle attrici contemporanee più interessanti a cui è stato chiesto di rapportare la propria esperienza di donna e di attrice a passaggi della vita professionale e privata che anche la Loren ha vissuto, pur in tempi e circostanze molto diversi.

Gianni Agnelli

Questo documentario fa parte, invece, di una serie di biopic e andrà in onda a gennaio 2023, in occasione dell’anniversario della sua morte. È un documentario che mette insieme i più rilevanti materiali di repertorio su Gianni Agnelli, insieme ad alcune nuove interviste dedicate alla sua vita. Il documentario intende esplorare la biografia di una delle più grandi personalità del ventesimo secolo: un’icona di stile, una perla di intelligenza, un punto di riferimento per il jet set internazionale, ma anche per la politica e la cultura. Una storia di potere, certo, ma anche e soprattutto la storia di una visione portata avanti con lucidità e non senza difficoltà. Una figura che ha influenzato in molti modi la società italiana, di cui si è voluto soprattutto mettere in evidenza la capacità imprenditoriale, la filosofia esistenziale, la ferrea volontà immaginifica legata al business e alla formazione delle persone, il grande senso dell’umorismo, mescolato a stile e ironia.