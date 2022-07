“Camper”, è boom di ascolti per il nuovo programma di Rai1 con Roberta Morise e Tinto

Oltre un milione e trecentomila telespettatori e il 15% di share (che salgono a 1milione e 375mila con il 16,4% di share dalle 11.30 alle 13.24 comprendente un’edizione straordinaria del TG1) ieri, lunedì 4 luglio, hanno seguito “Camper”.

A qualche settimana dall’esordio, il nuovo programma del mezzogiorno di Rai1 si può già annoverare tra i più grandi successi della stagione estiva in corso. Una scommessa vinta per Roberta Morise e Tinto, che di puntata in puntata continuano a dimostrare di essere una coppia affiatata quanto talentuosa, che ci auguriamo di poter rivedere presto all’opera anche a partire dal prossimo autunno.

Il format è fresco e allo stesso tempo ricco di contenuti, capaci di accontentare il target della rete ammiraglia della TV di Stato ma anche di intercettare nuove fasce di pubblico.

Un grande applauso, forte e deciso, per tutta la squadra che, ne siamo certi, continuerà a riservarne delle belle.