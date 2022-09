Rai1, ”Azzurro. Storie di mare“: terminata con ottimi ascolti la seconda stagione

Domenica scorsa, su Rai1, si è conclusa la seconda stagione di “Azzurro. Storie di mare”: un viaggio in 8 puntate, andato in onda ogni domenica mattina, alla scoperta del mare come contenitore di vita per comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta.

Al timone di “Azzurro. Storie di mare”, per il secondo anno consecutivo, Beppe Convertini che, viaggiando alla scoperta delle più belle coste italiane, ha continuato a raccogliere le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento. Storie emozionanti di persone che ci hanno trasmesso la loro passione per il mare, guidandoci a conoscerlo e a rispettarlo.

Eccellenti, ancora una volta, gli ascolti del format, culminati nell’ultima puntata con un 20,3% di share e una media complessiva che si è attestata intorno al 19%. Una trasmissione che ha mostrato le bellezze marine e i piaceri che ci offrono le località di mare più belle d’Italia: dalla cucina, allo sport passando per turismo e antiche tradizioni. Un programma che ha voluto, altresì, porre l’accento sui pericoli che il più grande “sistema ecologico” del nostro pianeta sta correndo per colpa dell’uomo.

Tra le celebrità intervenute nel corso delle puntate andate in onda in questa seconda stagione spiccano i nomi di Michele Placido, Peppino Di Capri, Maurizio De Giovanni, Massimiliano Gallo, Ludovica Nasti, Sal Da Vinci e Valeria Marini.

Ampio spazio, all’interno del progetto, è stato dato al mondo di Insula – Sardinia Quality World, programma di marketing territoriale promosso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e dal Cipnes per raccontare i valori di unicità dell’isola al centro del Mediterraneo, alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna.

“Azzurro. Storie di mare” è un programma di Beppe Convertini, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Roberto Pinnelli scritto con Raffaella De Gregorio, Sacha Lunatici e Susanna Lasconi. A firmare la regia è Daniele Carminati. La produzione di “Azzurro-Storie di mare” è a cura di Showlab, in collaborazione con il CNR, 4Elements Association e l’Arma dei Carabinieri.

Beppe Convertini, terminata la felice esperienza di “Azzurro. Storie di mare”, ripartirà dalla Sicilia con la nuova stagione di “Linea Verde”, domenica 25 settembre alle 12.20 su Rai1.