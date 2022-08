Notte della Taranta: Elodie e Marco Mengoni super ospiti del Concertone 2022

Elodie e Marco Mengoni saranno i super ospiti alla Notte della Taranta in programma il 27 agosto a Melpignano, nel Salento.

63 dischi di platino lui, settimo singolo consecutivo al #1 posto in radio lei, gli artisti italiani completano il super cast del Concertone giunto alla sua venticinquesima edizione e diretto dal maestro Dardust.

Marco Mengoni, che si è esibito questa estate negli stati a San Siro e all’Olimpico e che dal 3 ottobre ripartirà in tour nei palazzetti, interpreterà un brano in grico tra i più amati dal titolo “Klama” scritta da Franco Corlianò e dedicato al tema dell’emigrazione, al sentimento di chi vede partire amici e familiari verso una terra lontana. Mengoni canterà nella lingua minoritaria della Grecìa Salentina ad evidenziare la bellezza dei versi molto conosciuti sull’altra sponda greca del mar Mediterraneo.

Sarà invece la “Pizzica di San Vito” a regalare al pubblico dei duecentomila la performance esplosiva di Elodie nelle vesti non solo di cantante ma anche di danzatrice insieme al Corpo di Ballo della Taranta diretto da Irma di Paola. La pop star, amata per la sua versatilità, che sbarcherà alla “Mostra del cinema” di Venezia protagonista del gangster movie del regista pugliese Pippo Mezzapesa “Ti Mangio il cuore”, torna nel Salento, terra alla quale è molto legata, per conquistare il pubblico della Taranta.

Mengoni ed Elodie saranno sul palco di Melpignano con l’ospite internazionale Stromae, il cantautore italiano Samuele Bersani e il rapper Massimo Pericolo.

Il Concertone 2022 compirà un viaggio tra le hit più amate dai duecentomila pizzicati attesi in piazza: 30 brani della tradizione popolare salentina arrangiati in chiave contemporanea dal maestro concertatore Dardust tra i quali L’acqua de la funtana, Aria Caddhipulina, Damme nu ricciu, le potenti pizziche di San Vito, Aradeo, Ostuni, Tochiarolo, Cordella, i brani in grico Klama, Aremu, Calinitta e in arbëreshë Ec Ec.

E ancora Taranta di Lizzano, Rirollalla, Fuecu e l’omaggio a Pier Paolo Pasolini con il testo tratto dalla ricerca dell’intellettuale italiano “Canzoniere Italiano”.

Nell’anno del ‘triplete’ tra il disco d’oro ottenuto per il singolo ‘No stress’ e due altri dischi di Platino per l’album ‘Marco Mengoni Live’ e il singolo ‘Mi fiderò’, la voce inconfondibile di Marco Mengoni sarà dunque un’altra grande protagonista della 25ma edizione de La Notte della Taranta. La lunga notte di Melpignano dedicata alla musica di tradizione si impreziosisce della presenza dell’artista che spesso, nelle sue interviste, ricorda l’attaccamento, il legame con le sue radici, con il nonno Sestilio: un uomo antico, senza nodi. Numeri da capogiro per Mengoni, uno degli artisti più amati e conosciuti anche all’estero: oltre 1,6 miliardi di stream audio video, ogni suo brano è destinato a diventare un successo. E non sorprende che Dardust abbia affidato al cantautore, anima verde della musica, un brano in grico.

Un anno d’oro anche per Elodie che ha raggiunto un nuovo record: il brano «Tribale», certificato Disco d’Oro e super hit di questa calda estate, è il settimo singolo consecutivo della cantante romana a raggiungere il primo posto della classifica EarOne. L’artista che ha inanellato una serie di successi, tra cui Bagno a mezzanotte, (doppio disco di platino) che si posiziona in vetta alla classifica dell’airplay radiofonico per quattro settimane, nel 2021 è stata la co-conduttrice della seconda serata della 71° edizione del Festival di Sanremo durante la quale ha conquistato tutti e consolidato la sua figura di artista completa, capace di fare entertainment non solo attraverso la musica. Madrina del Roma Pride 2022, popstar nel firmamento della musica italiana, Elodie ha accettato l’invito del maestro concertatore e la nuova sfida di cantare in dialetto salentino.

I testi scelti da Dardust saranno anche un viaggio danzante affidato alla coreografa Irma Di Paola e a 16 ballerini. La scenografia, firmata da Massimo Calzavara, racchiude il messaggio dell’edizione 2022: la tradizione abbraccia il linguaggio contemporaneo introducendo visioni futuriste grazie alla collaborazione con Filippo Rossi professionista dello show designer e Mauro Bubbico l’antropologo del design italiano.

Il Concertone La Notte della Taranta è un progetto culturale di ricerca musicale e coreutica prodotto da Fondazione La Notte della Taranta con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Promozione, Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto Diego Carpitella.

Grazie alla collaborazione con Acquedotto Pugliese l’area del Concertone sarà servita dalla distribuzione di acqua pubblica. La mobilità del Festival è a zero emissioni grazie al supporto tecnico di DMJ Gruppo De Mariani che ha fornito le autovetture elettriche.

Prosegue Taranta Solidale progetto che nel 2015 insieme a Granarolo ha distribuito beni di prima necessità per i migranti ospiti della Caritas di Otranto, nel 2016 ha consentito la ricostruzione della Scuola di Musica ad Amatrice distrutta dal terremoto, nel 2017 ha aiutato Unicef, nel 2018 con Intesa Sanpaolo ha acquistato un piattaforma necessaria al reparto di Oncoematologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce, nel 2019 sempre con Intesa Sanpaolo e Legambiente ha destinato con RigeniAmo la Natura fondi per la valorizzazione di 4 oasi naturali nel Mezzogiorno d’Italia: Baia di Torre Squillace in Puglia, Dune di Sovereto a Isola Capo Rizzuto, l’Oasi dei Variconi a Castelvolturno, Costa Ionica Foce Cavone a Pisticci. Nel 2022 Taranta Solidale in collaborazione con l’Associazione Olivami realizzerà il Parco della Taranta: 1500 nuovi ulivi nelle campagne di Carpignano Salentino per contribuire alla ricostruzione del paesaggio salentino. Nel giardino della Taranta che potrà essere visitato, tutti gli alberi avranno il nome degli artisti ospiti di Festival e Concertone.