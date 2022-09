Rai1, “Azzurro. Storie di mare” con Beppe Convertini torna e raddoppia con due nuove puntate su Puglia e Sardegna

Dopo una pausa di due settimane, domenica 11 settembre “Azzurro. Storie di mare” con Beppe Convertini torna e raddoppia. Due, infatti, saranno eccezionalmente le puntate del programma che anche in questa seconda edizione sta ottenendo ascolti decisamente soddisfacenti.

Simona Massarelli, Beppe Convertini e Dionisio Impedovo a Polignano a Mare

Si partirà alle 8.40 con un episodio dedicato alla Puglia, in cui conosceremo luoghi incantevoli come l’area protetta di Torre Guaceto, gli scavi archeologici di Egnazia, la musica della Taranta, Polignano a Mare, Monopoli e Martina Franca. Super ospite sarà l’attore pugliese Michele Placido. A seguire, la prima delle due puntate dedicate alla Sardegna dove non mancheranno numerose sorprese.

“Azzurro. Storie di mare” è un programma di Beppe Convertini, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Roberto Pinnelli ed è scritto con Raffaella De Gregorio, Sacha Lunatici, Susanna Lasconi, Erica Gallesi e Lucia Gramazio. A firmare la regia è Daniele Carminati. La produzione di “Azzurro. Storie di mare” è a cura di Showlab, in collaborazione con il CNR, 4Elements Association e l’Arma dei Carabinieri.