Venezia 81, “Il Postino” di Massimo Troisi torna alla Mostra del cinema dopo 30 anni

Il 2024 è l’anno di due grandi anniversari, 30 anni fa Il Postino veniva presentato alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e 30 anni fa proprio il cinema piangeva la scomparsa di Massimo Troisi, uno degli artisti più completi ed amati dagli italiani e non solo. La leggenda narra che ogni vero napoletano sia in grado di dire perfettamente cosa stava facendo e dove si trovava quel 4 giugno 1994 quando ha appreso la notizia della morte di Massimo Troisi: l’attore si è spento all’età di 41 anni, soltanto 12 ore dopo aver concluso le riprese del film Il Postino.

Da un’idea di Maria Grazia Cucinotta e grazie alla società di comunicazione Hollywood Communication, con il prezioso supporto dei Direttori Artistici delle sezioni Giornate degli Autori e Settimana della Critica, entrambe capofila del progetto, ma soprattutto grazie ad Alberto Barbera Direttore Artistico della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il film Il Postino in versione restaurata tornerà in sala a Venezia 81 il prossimo 7 settembre, grazie all’aiuto di Mediaset/RTI.

Il Postino ha ottenuto 5 candidature agli Oscar del 1996, vincendo miglior colonna sonora, 2 Bafta, 1 Critics’ Choice Movie Award, 1 David di Donatello e 1 Nastro d’Argento ed ancora oggi risulta uno dei film più belli del cinema nel mondo.

Sono attesi in Laguna per l’evento in ricordo di Massimo Troisi, gli attori del film Maria Grazia Cucinotta, Anna Bonaiuto e Mariano Rigillo, la sceneggiatrice Anna Pavignano, il montatore Roberto Perpignani e l’amico storico Enzo De Caro.