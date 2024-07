Elena Ballerini dà il benvenuto alla sua seconda figlia Victoria Sofia!

Ieri, giovedì 18 luglio alle 15, la poliedrica showgirl Elena Ballerini, che in questo periodo stiamo vedendo nel cast del format “Performer Cup – Italy Pass” su Rai2 con Valentina Spampinato e Garrison Rochelle (le ultime due puntate sabato alle 8.30 e domenica alle 8.40, ndr) ha dato il benvenuto al mondo alla sua seconda figlia, Victoria Sofia. La piccola è nata presso l’ospedale Gaslini di Genova, portando gioia e felicità nella famiglia Ballerini-Ghini.

Elena, che nel corso dell’ultima stagione televisiva abbiamo visto su Rai1 in gara come cantante al torneo dei campioni di “Tale e Quale Show” e suo marito, Luca Federico Ghini, sono al settimo cielo per l’arrivo della nuova arrivata. La coppia, già genitori del piccolo Alberto Emanuele, è entusiasta di vedere la famiglia crescere ulteriormente.

Victoria Sofia è stata accolta con grande affetto e amore dai genitori e dal fratellino maggiore. I fan e gli amici della coppia hanno subito inviato i loro auguri e messaggi di congratulazioni alla famiglia.

Congratulazioni a Elena Ballerini e Luca Federico Ghini per la nascita della loro bellissima figlia Victoria Sofia!