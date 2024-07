Addio a Shannen Doherty: la stella di “Beverly Hills 90210” e “Streghe” ci ha lasciati a 53 anni

La notizia è arrivata oggi e ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan di tutto il mondo: Shannen Doherty, l’iconica attrice nota per i suoi ruoli in “Beverly Hills 90210” e “Streghe“, è morta a 53 anni. L’attrice ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno, che le era stato diagnosticato per la prima volta nel 2015.

La conferma è giunta dalla sua portavoce di lunga data, Leslie Sloane, attraverso il magazine People: “È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace“.

Jason Priestley, Shannen Doherty e Luke Perry

Shannen Doherty aveva affrontato pubblicamente la sua malattia, condividendo con i suoi fan ogni passo del suo difficile percorso. Recentemente aveva rivelato che il cancro era avanzato al quarto stadio, diffondendosi alle ossa e diventando incurabile. Nonostante ciò, aveva continuato a mostrare una forza straordinaria e un’incredibile determinazione.

La notizia della sua morte arriva pochi anni dopo la scomparsa di un altro amato attore di “Beverly Hills 90210”, Luke Perry, che ci ha lasciati nel 2019. La perdita di Shannen Doherty segna la fine di un’era per molti fan che hanno seguito con passione le vicende di Brenda Walsh e degli altri personaggi della serie.

Shannen Doherty sarà ricordata non solo per il suo talento e la sua bellezza, ma anche per il suo coraggio nel combattere una battaglia così difficile con dignità e trasparenza. La sua eredità vivrà attraverso le sue interpretazioni indimenticabili e il suo esempio di forza e resilienza.

Il mondo dello spettacolo perde una delle sue stelle più brillanti, ma il ricordo di Shannen Doherty continuerà a brillare nei cuori di chi l’ha amata e ammirata.