Matteo Vari: il maestro della pizza conquista il G7 Agricoltura

Il maestro pizzaiolo Matteo Vari sta diventando sempre più una figura di riferimento nel mondo della pizza a livello mediatico. Dopo la vittoria al Pizza Talent Show, Vari ha raggiunto un altro importante traguardo: la sua partecipazione al G7 Agricoltura a Ortigia, il più importante evento istituzionale globale.

L’arte bianca al servizio dei leader mondiali

Al G7 Agricoltura, Matteo Vari ha messo la sua arte al servizio dei ministri dell’agricoltura di tutto il mondo, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di rappresentare l’eccellenza italiana. Questo evento di alto profilo arriva subito dopo il riconoscimento ricevuto al premio Facce da Spot, che ha celebrato il suo lavoro come ambasciatore del gusto per Doc Italy.

Riconoscimenti e orgoglio per il Made in Italy

“Sono davvero orgoglioso di essere parte del G7,” ha dichiarato Matteo Vari. “Quest’anno è stato davvero magico per me, ricco di emozioni uniche. Essere ambasciatore del gusto Doc Italy con un riconoscimento istituzionale mi ha permesso di promuovere il Made in Italy in tutto il mondo.”

Progetti futuri e collaborazioni

Matteo Vari non si ferma qui. Tra i prossimi progetti, continuerà il suo ruolo di consulente per Molino Signetti, uno dei marchi più prestigiosi nell’arte bianca, e parteciperà alla prossima Festa del Cinema di Roma. La sua crescente fama e il riconoscimento internazionale al G7 dimostrano che la qualità, specialmente nel settore gastronomico, è sinonimo di successo globale.