Ascolti TV, Pino Insegno con “Reazione a Catena” riporta Rai1al Top. Scotti, invece, fa sprofondare Canale 5

A confermare l’ottimo successo dell’ultima stagione del programma “Reazione a catena” condotto da Pino Insegno, arriva l’ultimo dato Auditel, relativo alla puntata andata in onda domenica 29 settembre.

Il programma ottiene ben 3.315.000 telespettatori e il 21,4% (anticipato da una prima parte al 17,5%), partendo da numeri molto più bassi. Basti considerare che la “Domenica in” di Mara Venier, al momento dei saluti, è sprofondata al 12,7%. La stessa Francesca Fialdini, alla guida di “Da noi a ruota libera” si è fermata al 14%. In poco più di due ore, grazie a Pino Insegno, la rete è tornata sopra il tetto del 20%, offrendo ancora una volta al TG1 delle ore venti un traino eccellente.

Ben diverso lo scenario di Canale 5 dove “La Ruota della fortuna” di Gerry Scotti si è fermata tra il 18,8% e il 19,4%, nonostante fosse stata preceduta da “Amici di Maria De Filippi” al 24,8% e “Verissimo” al 21,3%.

Tornando alla puntata di “Reazione a catena”, grazie all’ormai nota bravura delle campionesse in carica della squadra “Le Volta Pagina“, c’è stato ben poco da fare per “I belli di zio”, anche se, di fatto, non c’è stata nessuna vincita in denaro.