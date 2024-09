Alice nella Città 2024: pronta a partire la XXII edizione della manifestazione

Dal 15 al 27 ottobre 2024, Roma ospiterà la XXII edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Il festival, diretto da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, propone un fitto programma di anteprime, incontri e proiezioni speciali, consolidando il suo ruolo di riferimento per il cinema dedicato ai giovani e ai nuovi talenti.

Le Sezioni in Concorso: cinema di qualità al centro della scena

Quest’anno, Alice nella Città vedrà in competizione 14 film nel concorso internazionale, di cui 8 diretti da registe donne, un dato significativo per la promozione della diversità di genere nel cinema. Tra i film in concorso, spiccano titoli come A Real Pain di Jesse Eisenberg, una toccante esplorazione del trauma intergenerazionale nella comunità ebraica, e Under the Volcano di Damian Kocur, candidato polacco agli Oscar, che affronta i sensi di colpa legati alla guerra in Ucraina.

Nella sezione Panorama Italia, che punta i riflettori sul cinema indipendente italiano, troviamo 7 film in concorso e 4 fuori concorso. Tra questi, No More Trouble di Tommaso Romanelli, un documentario emozionante sulla memoria e la perdita, e Il Mio Compleanno di Christian Filippi, un ritratto generazionale acuto che indaga il difficile rapporto tra adolescenti e mondo adulto.

Megalopolis

Eventi speciali e omaggi ai grandi Maestri

Tra gli appuntamenti più attesi del festival c’è l’evento speciale dedicato a Francis Ford Coppola, che presenterà il suo ultimo lavoro Megalopolis in anteprima italiana. Il film, una grandiosa epopea ambientata in un’America moderna e immaginaria, sarà proiettato negli storici studi di Cinecittà. L’incontro con Coppola, aperto al pubblico e agli studenti di cinema, rappresenta un’opportunità unica per ascoltare il regista che ha plasmato la storia del cinema contemporaneo.

Un altro evento di rilievo sarà l’omaggio a Ridley Scott, con la proiezione del suo primo cortometraggio The Boy and the Bicycle. L’occasione celebrerà uno dei più grandi innovatori del cinema mondiale, riconosciuto per la sua capacità di mescolare generi e stili visivi.

Le serie TV al Festival: il nuovo linguaggio del cinema

Anche quest’anno Alice nella Città non dimentica il mondo delle serie TV, sempre più centrale nella narrazione contemporanea. Tra le proiezioni in anteprima spiccano titoli come La Legge di Lidia Poët, la serie che racconta la vita della prima donna avvocato in Italia, e The Bad Guy, una dark comedy con Luigi Lo Cascio, che esplora il confine tra giustizia e criminalità.

Savages

Cortometraggi e focus sulle eccellenze femminili

Con il ritorno degli Short Film Days, dal 15 al 18 ottobre 2024, il festival continua a promuovere il cortometraggio come forma d’arte in crescita, grazie anche alla collaborazione con il MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. La sezione competitiva dei corti sarà affiancata da eventi di networking e sessioni di pitch per giovani registi emergenti.

Inoltre, la sezione Womenlands, dedicata alle eccellenze femminili del cinema, premierà attrici internazionali come Rossy De Palma, musa di Pedro Almodóvar, e Paz Vega, che presenterà il suo primo film da regista Rita, un racconto sulla violenza di genere.

Film restaurati e memoria del cinema italiano

Alice nella Città celebra anche la memoria del cinema italiano con la proiezione in anteprima del restauro in 4K de Il Giovedì (1967) di Dino Risi, in occasione del centenario dalla nascita di Walter Chiari, protagonista del film. In parallelo, sarà proiettato anche il restauro di Vito e gli Altri (1991) di Antonio Capuano, con un omaggio speciale al regista, ospite d’onore del festival.

Conclusioni

Alice nella Città 2024 promette di essere un evento imperdibile per cinefili, appassionati e professionisti del settore. Con un programma ricco di opere prime, proiezioni inedite e incontri con i protagonisti del grande schermo, il festival continua a sostenere e valorizzare il cinema giovane e indipendente.

Per scoprire il programma e i film selezionati visita alice.mymovies.it