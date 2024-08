Notte della Taranta: Laccio coreografo dell’edizione 2024

Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, è il coreografo della ventisettesima edizione della Notte della Taranta. Tra i direttori artistici più richiesti del momento, Laccio dirigerà il Corpo di Ballo della Taranta nel Concertone in programma il 24 agosto a Melpignano (LE) che sarà trasmesso in diretta da RAI 3 e RAI RADIO 2.

“Sono molto entusiasta di partecipare alla Notte della Taranta con il mio lavoro coreografico. Questo progetto – dichiara Laccio– rappresenta per me un’opportunità unica di esplorare e celebrare le radici profonde della nostra tradizione, portando al contempo una proposta di innovazione e contaminazione con delle danze più urbane. Il mio obiettivo è quello di creare un dialogo tra il passato e il presente, fondendo elementi tradizionali con influenze contemporanee per offrire al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente”.

Direttore artistico di XFactor, nella sua brillante carriera, dopo gli esordi con Tiziano Ferro, Laccio ha curato le performance di Raffaella Carrà e Laura Pausini in occasione di Eurovision e il Festival di Sanremo nel 2022, sua la messa in scena per il Saturday Night Live sulla NBC dei Maneskin. Coreografo ufficiale della 66° edizione di Eurovision Song Contest ha realizzato le sequenze danzanti in The new Pope e dei film Loro 1 e Loro 2di Paolo Sorrentino. Ha lavorato con Morgan Freeman ma anche con Jung Kook dei BTS nella cerimonia d’apertura dei Mondiali del Qatar. In tv, ha curato recentemente le messe in scena di Michelle Impossible & Friends, Colpo di Luna e di Da Vicino Nessuno è Normale, il programma di Alessandro Cattelan.

Le prove danza del Concertone partono oggi a Corigliano d’Otranto nella sala ospitata dai Laboratori urbani Agorà di via Mazzini. Fino al 22 agosto Laccio coordinerà i danzatori per la formazione di 12 quadri alcuni dei quali coinvolgeranno le artiste ospiti del Concertone. È il caso di Angelina Mango che ballerà sulle note di un brano molto amato dal popolo della Taranta.

Al Corpo di Ballo della Taranta composto da Laura Boccadamo, Lucia Scarabino, Mihaela Coluccia, Serena Pellegrino, Cristina Frassanito, Fabrizio Nigro, Mattia Politi, Marco Martano, Andrea Caracuta si affiancheranno sei ballerini professionisti: Simone Rossari e Michele Serra (assistenti del coreografo) Fabio Stroscio, Camilla Gesualdi, Federica Di Marzo, Federica Rogoli.

La pizzica danzata sempre più protagonista sul palco di Melpignano dal 2016, quando Fondazione La Notte della Taranta ha deciso di adottare la stessa formula della musica: affidare a un coreografo proveniente da genere diverso, la contaminazione della danza tanto amata dal pubblico. Le coreografie sono state curate da Fabrizio Mainini nel 2016, Luciano Cannito nel 2017, Massimiliano Volpini nel 2018, Davide Bombana nel 2019, Sharon Eyal nel 2020, Thomas Signorelli nel 2021, Irma Di Paola nel 2022, Francesca Romana Di Maio nel 2023. Formazione d’eccellenza per i ballerini popolari che ha permesso di portare in scena uno spettacolo armonico capace di fondere musica, danza, fotografia e narrazione scenografica. Indimenticabili le performance danzanti di Nicoletta Manni étoile del Teatro alla Scala di Milano con la sua pizzica sulle punte, “il ragno” del ballerino Darren Devaney, la pizzica di San Vito di Elodie e la travolgente Acqua de la Funtana nell’edizione 2023 con Consuelo Alfieri. Veri e propri “quadri” nati dall’esigenza di affiancare alla voce anche una cornice fatta di coreografie e scenografie che hanno reso il palcoscenico del Concertone un’installazione di arte e innovazione contemporanea.

Il Concertone è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia con la partecipazione di Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella.