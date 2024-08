“Quasi Spia”: al via le riprese del nuovo film di Massimo Paolucci

Al via le riprese del nuovo film “Quasi Spia“, diretto dal regista Massimo Paolucci che porta con sé una vasta esperienza nel mondo del cinema. Questo nuovo progetto cinematografico mette al centro una storia tutta al femminile, basata sulla solidarietà e l’amicizia, raccontata in chiave di commedia. Il film esplora anche la situazione sociale di chi si trova in difficoltà economiche, aggiungendo una dimensione di attualità e rilevanza sociale alla trama.

“Quasi Spia” vede la partecipazione di un cast eccezionale: Daniel McVicar, Simona di Sarno, l’influencer Zio Command, Eleonora Pieroni, Danilo Brugia, Vincenzo Della Corte, Emilio Franchini, Vanessa Marini e Nadia Rinaldi.

Il film è prodotto da SECURITY.IT, solida società specializzata in sicurezza che ha deciso di intraprendere una nuova attività cinematografica sotto la guida di Eleonora e Giuseppe Sordi, con il supporto e la produzione esecutiva di Omega Productions di Sara Paolucci.

SINOSSI

Sara (Simona di Sarno), una ragazza di 30 anni, vede la sua vita cambiare radicalmente a seguito di un incontro inaspettato con Daniel (Daniel McVicar), un 007 americano in pensione. Dopo un ennesimo furto, Sara riceve una proposta che la porterà ad affrontare una missione avvincente e pericolosa. Prima di poter accettare l’incarico, dovrà superare prove estenuanti e allenamenti intensi, degni delle migliori avventure di “Mission Impossible”. Tra gaffe, gag, lotte, sparatorie e individui pericolosi, Sara scoprirà che la sua ingenuità potrebbe essere la chiave per affrontare una missione da vera spy story.

IL REGISTA

Massimo Paolucci è un rinomato regista e produttore italiano. La sua carriera nel cinema inizia sin da bambino e si afferma come organizzatore generale con opere teatrali e cinematografiche. Paolucci ha collaborato con registi del calibro di Damiano Damiani, Pasquale Squitieri, Bruno Mattei, Mario Bava, Luciano Fulci e Dario Argento. Esordisce alla regia con “Photoshock” e ha diretto successivamente film come “Medium”, “Una preghiera per Giuda” e “Soldato sotto la luna”. Nel 2023, il suo film “All in one day” è stato distribuito su Amazon Prime Video. Attualmente, è in fase di postproduzione con “Il Passo del Vento” e ha recentemente firmato il teaser del film “Il Contratto” con Kevin Spacey ed Eric Roberts.