In occasione della 81ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è stato presentato il trailer dell’attesissimo film “Un posto sicuro”, diretto da Luca Tartaglia e prodotto da Imagine the Stars e Giacorox Film. La pellicola, in uscita nel 2025, ha già catturato l’attenzione del pubblico grazie a una trama avvincente e un cast di talento.

Un horror drama che esplora la paura dell’ignoto

La storia segue le vicende di cinque amici che, in fuga da una misteriosa pandemia, cercano rifugio in una villa isolata, apparentemente sicura. Tuttavia, ciò che sembra essere un luogo di salvezza si trasforma ben presto in un incubo, con presenze oscure e segreti che minacciano la loro sopravvivenza e la fiducia reciproca. “Un posto sicuro” promette di essere un horror drama carico di tensione emotiva e psicologica, che esplora i limiti umani di fronte al pericolo e all’incertezza.

La presentazione a Venezia

L’evento di presentazione si è tenuto presso lo spazio Hollywood Celebrities Village della Hollywood Communication, gestito da Mary Calvi e Antonio Lange, alla presenza del regista Luca Tartaglia, della produttrice Monica Bartolucci, dell’autore delle musiche Eduardo Cioffi, e degli attori protagonisti Reyson Grumelli, Alice Fiorentini, Luce Cardinale, Nicole Giacomasso e Mirco Di Centa. Durante la presentazione, moderata dalla conduttrice Barbara Politi, il team ha condiviso aneddoti e dettagli sul processo creativo e sulle sfide incontrate durante le riprese del film.

Un progetto ambizioso

“Un posto sicuro è nato con l’obiettivo di esplorare le dinamiche umane in situazioni estreme, mantenendo alta la tensione psicologica,” ha dichiarato la produttrice Monica Bartolucci. “Siamo orgogliosi di aver realizzato questo progetto ambizioso e di aver collaborato con un cast e una troupe eccezionali. Il film rappresenta una sfida produttiva importante, ma anche un’opportunità unica per portare una storia originale e intensa al grande pubblico.”

Uscita prevista nel 2025

“Un posto sicuro” si propone di arricchire il panorama cinematografico con una narrazione che affronta temi come la sopravvivenza, la paura dell’ignoto e il sottile confine tra umanità e istinto di sopravvivenza. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche nel 2025, promettendo al pubblico un’esperienza avvincente e ricca di suspense.

Guarda il trailer di “Un posto sicuro”: