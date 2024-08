Venezia 81: Joydis accende i riflettori su La Terrazza durante la Mostra del Cinema

Spazio raffinato, vetrina e location di eccezione, La Terrazza ha le carte in regola per confermarsi tra i luoghi iconici della Mostra del Cinema di Venezia. Nata da un’idea di Joydis nel 2023, in occasione dell’80. edizione della Mostra, è uno spazio esclusivo sulla terrazza dell’Hotel Excelsior.

Credendo fortemente nell’opportunità che offre un evento unico come la Mostra del Cinema e nell’importanza della contaminazione tra eccellenze, Joydis ha investito sul progetto di uno spazio unico nel contesto dell’evento veneziano. Non è infatti un luogo dedicato a una sola azienda e non è un luogo dedicato solo al cinema, ma è un luogo dove si incontrano i più importanti rappresentanti dello spettacolo, della cultura e del gusto italiani. L’agenzia bolognese lavora in sinergia con diverse realtà, altre agenzie e differenti media. Un luogo di dialogo, connessioni, contaminazioni. «Abbiamo scommesso sulla Terrazza nella convinzione che la Mostra del Cinema avesse da offrire alle aziende e ai brand un potenziale enorme, – afferma Elisabetta Nicolini, amministratore delegato di Joydis. «Oggi pensiamo di aver vinto la scommessa perché La Terrazza si è rivelata il luogo ideale per valorizzare il made in Italy in ogni sua forma: dall’enogastronomia al design, dalla moda ai servizi».

Reinventata per l’occasione attraverso un progetto di design che ha visto l’agenzia bolognese specializzata in lifestyle marketing collaborare con Atlas Concorde, azienda italiana leader nel panorama ceramico mondiale, La Terrazza, che quest’anno si chiama Cinematografo dal nome del media partner principale, ospiterà incontri, eventi e party esclusivi. Nata nel 1928, la più antica rivista del settore cinema ha dato origine a quella che oggi è la media house dell’Ente dello Spettacolo: Cinematografo è un hub editoriale che coinvolge la carta, il web, i social media e che realizza eventi, festival, premiazioni.

Far crescere il business delle aziende attraverso il potere del marketing emozionale: questa la proposta di Joydis, Experience Factory di Bologna che da 16 anni partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia, realizzando progetti ed eventi che coinvolgono diverse realtà aziendali e talent provenienti da numerosi mondi, a partire dallo sport fino ad arrivare al web, alla musica, al beauty e lifestyle. La Mostra è cinema e cultura ma non solo. È anche una delle più importanti occasioni di marketing che abbiamo in Italia: Un evento in cui convergono interessi e attenzioni da tutto il mondo.

L’importanza della contaminazione tra mondi diversi e le potenziali opportunità future per aziende e brand si comprendono a fondo solo respirando e vivendo da vicino l’esperienza della magia di un luogo unico, che sa regalare ogni anno un sogno a occhi aperti a migliaia di persone e operatori che nei giorni della Mostra animano Venezia. Una vetrina non solo per gli operatori del cinema, ma anche per chi gioca un ruolo importante nella definizione del futuro delle aziende.

La prerogativa artistica del cinema in connubio con il mondo del marketing permettono molteplici avvincenti possibilità per rafforzare la notorietà del brand e dell’azienda, generando nuove ed emozionanti connessioni. “L’interazione tra lo scenario magico de La Terrazza, prodotti e brand – specifica Massimo Meoni, titolare con Joydis del progetto La Terrazza – rende i partecipanti degli eventi, che siano B2C o B2B, non soltanto spettatori, ma protagonisti attivi e disposti a vivere esperienze uniche”. Al centro di tutto c’è l’experience ideata per ospiti e clienti delle aziende partecipanti, in grado di far vivere un’esperienza da celebrity e rafforzare le relazioni di business, nonché generare infinite nuove possibilità di networking. “Un evento come la Mostra del Cinema – conclude Elisabetta Nicolini – offre ad aziende e brand un potenziale enorme. Chi ha deciso di darci fiducia e di affidarsi se n’è reso conto. Non si tratta solo di Cinema, c’è molto di più. C’è la contaminazione. E c’è l’emozione, oggi le aziende non possono ignorare il valore dell’emozione”.

La Terrazza “vivrà” dalla mattina alla sera tutti i giorni della Mostra del Cinema, con eventi, party, cocktail riservati agli accreditati.