Venezia 81: al Des Bains arriva Hollywood Celebrities Village

Per l’edizione 2024 della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la Hollywood Communication si rinnova con la realizzazione dello spazio Hollywood Celebrities Village nel parco dello storico Hotel des Bains, con un nuovo look: un luogo pieno di charme attento alla cura dei dettagli e con un occhio al design.

Un villaggio di 2.000 mq immerso nel verde a poche centinaia di metri dal Red Carpet più famoso del mondo. Il Village prevederà una grande area relax con American Bar, set interviste in e outdoor, spazio mini-press conference e speech, un’area Beauty curata dalla Perini Beauty Management e Belfatto Agency, ed infine la Giftroom: il luogo più amato dalle celeb.

Come ogni anno si darà la possibilità a tutte le produzioni in Mostra, di poter svolgere al meglio tutte le attività legate alla kermesse internazionale e come sempre, ad accogliere tutti i giornalisti, addetti ai lavori e ospiti, ci saranno i patron di casa Mary Calvi e Antonio Lange.

Un nuovo spazio in cui gli ospiti e i talent potranno lavorare in privacy, rilassarsi e godere di un’esperienza gastronomica di altissimo livello grazie alla collaborazione di Exclusive Catering di Ottavio Sorrentino, della Pizza Italian Academy “Il Mulino” di Roberta Bruni ed Angiolo Manni.

Holland Agnieszka allo spazio della Hollywood a Venezia 80

Hollywood Celebrities Village vanta la presenza di due Media Partners d’eccezione: gli amici di Radio Monte Carlo, ormai presenza costante dell’Area, che con la voce inconfondibile di Rosaria Renna, ci faranno vivere le avventure del Festival, in più, ci sarà lo spazio di Hot Corn, che ogni giorno darà la possibilità al pubblico di assistere ad incontri ed interviste esclusive, moderate dal Direttore Andrea Morandi.

Altra novità di quest’anno è la collaborazione con Ploom, exclusive partner del Village, brand di JTI che rappresenta la futura generazione di device a tabacco riscaldato destinato esclusivamente ai consumatori adulti.



Le star potranno raggiungere il Village grazie a Lexus, nuovo partner ufficiale. “Siamo felici di poter mettere a disposizione alcune delle vetture elettrificate di Lexus per l’Hollywood Celebrities Village, nostro partner in questa fantastica edizione. Questo salotto saprà offrire un’accoglienza curata nei minimi dettagli – come faremmo noi di Lexus, in pieno stile Omotenashi.” – ha dichiarato Paolo Moroni, Direttore Lexus Italia.

Nuovo main partners dell’area iSwiss Bank, piattaforma all’avanguardia nell’innovazione finanziaria, fondendo perfettamente i servizi bancari tradizionali con i progressi tecnologici più avanzati fornendo una gamma completa di servizi finanziari che soddisfano le diverse esigenze della nostra clientela globale, con una forte enfasi sulla sicurezza e l’efficienza.

Non mancheranno gli appuntamenti glamour, cene di gala e cocktail pre e after screening, eventi che renderanno Hollywood Celebrities Village un luogo dove celebrare il cinema internazionale.