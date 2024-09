Il 2 settembre, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si è tenuta l’XI edizione dello Starlight International Cinema Award, evento di grande rilevanza nel mondo del cinema. Fondato da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, questo riconoscimento premia eccellenze artistiche e progetti cinematografici innovativi.

I principali premiati della serata

Durante l’evento, numerosi artisti di spicco sono stati celebrati. Il Premio alla Carriera è stato assegnato a Cristina Donadio, figura di riferimento nel panorama cinematografico italiano. Simona Marchini ha ricevuto il Premio Eccellenza Artistica per il Teatro, mentre i Migliori Attori sono stati Paolo Pierobon e Vanessa Gravina, noti per le loro interpretazioni versatili e intense.

Riconoscimenti internazionali e innovativi

Un riconoscimento speciale è stato assegnato agli attori Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud, per il loro successo nelle produzioni latinoamericane. La regista Samantha Casella ha invece vinto il Premio per la Regia Innovativa per il suo film “Katabasis”, un’opera che ha colpito per la sua originalità.

Il miglior film e i premi per il sociale

Il miglior film premiato è stato “FAMILIA” di Francesco Costabile, che affronta il tema delicato della violenza di genere. Tra i protagonisti della pellicola spicca Marco Cicalese, premiato come Rivelazione dell’anno.

Particolare attenzione è stata dedicata al sociale: la Fondazione Anna Mattioli è stata premiata per il concorso di cortometraggi sui bambini fragili, organizzato per il Parma Film Festival 2024. Anche il Film Festival Diritti Umani di Lugano ha ricevuto un Premio Sociale per il suo impegno su tematiche di attualità rivolte ai giovani.

Omaggi e collaborazioni prestigiose

L’eclettico artista White King, premiato durante la serata, ha omaggiato il conduttore Gianni Ippoliti con un’opera d’arte originale. Durante la cena di gala presso l’Hotel Hilton Stucky Molino Venice, sono stati assegnati altri importanti riconoscimenti, tra cui a Lorenzo Marchetti, AD di Virgo, per il suo impegno verso l’inclusione.

Successo della serata e sponsor

Lo Starlight International Cinema Award continua a dimostrare il suo impegno nel celebrare il talento e promuovere tematiche di grande rilevanza sociale. L’evento si è avvalso del supporto di Donatella Beauty Style per l’immagine dei premiati e della collaborazione di TV press star’s management di Paolo Chiparo.