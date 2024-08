Osvaldo Supino pubblica “Tornado”, brano che anticipa il nuovo album

Osvaldo Supino, il cantautore italiano indipendente che continua a raccogliere premi e consensi in tutto il mondo, ritorna con il nuovo singolo “Tornado“. Il brano ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un forte cambiamento non solo nella carriera dell’artista ma anche nella sua immagine.

“Tornado” racconta la storia autobiografica di Osvaldo Supino, un viaggio intenso che riflette sulle difficoltà della vita e su come affrontarle con coraggio e determinazione. Il tornado, metafora del cambiamento inaspettato e potenzialmente distruttivo, diventa un simbolo di forza e resilienza. Con il brano l’artista invita il suo pubblico a guardare al futuro con fiducia, sostenendo che, affrontando le sfide come un tornado, si può emergere più forti e più determinati.

Non è un segreto che l’ultimo anno di Osvaldo Supino sia stato piuttosto difficile, tra problemi importanti di depressione a un incidente che l’ha costretto a una sedia a rotelle per sei mesi. Ma nonostante tutto, l’artista ha provato ancora una volta la sua forza, determinazione e disciplina volando perfino in Cile per rappresentare l’Italia all iconico Festival di Vina del Mar (nonostante il parere contrario dei medici). Eppure li Osvaldo ci è andato, rappresentando egregiamente il nostro Paese a testimoniare che nulla poteva fermarlo.

Il brano è un potente pop electro con nostalgie anni 80 che cattura ed emoziona fin dal primo ascolto.



“Tornado” anticipa l’uscita del nuovo album prevista per novembre ed è accompagnato dal videoclip con un evidente cambio totale d’immagine dell’artista. Osvaldo ha scelto di adottare un look più urbano e provocatorio, riflettendo il suo nuovo approccio alla musica e alla vita.

Osvaldo Supino è ad oggi l’artista indipendente italiano più premiato e riconosciuto all’estero. Detiene il record per 3 nomination ai BT Digital Music Awards in Uk, 2 Laiffa Awards Los Angeles, Premio Unicef, Premio Mei artista rivelazione. Nel suo palmares Premio Chicago Awards, Premio Latinos Celebrities Miami, è tra i soli quattro italiani intervistati dalla CNN, ed ha riportato l’Italia al Festival di Vina del Mar in Cile (L’evento più grande e importante in America Latina) dopo 9 anni di assenza in competizione del nostro Paese.

Guarda “Tornado”: