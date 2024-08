Venezia 81, “Katabasis” di Samantha Casella in anteprima in un evento durante i giorni della Mostra del Cinema

“Katabasis” è l’opera seconda dell’artista Samantha Casella, che già aveva colpito col suo esordio, “Santa Guerra” per il coraggio di visione e per cui è stata insignita di 647 riconoscimenti in Festival organizzati in 54 paesi differenti. Di essi, 2023 come miglior film, 134 come miglior regia e 81 come miglior attrice non protagonista (per Samantha Casella che interpreta un fantasma).

In questo nuovo lavoro torna un tema caro alla regista, quello dell’abuso. Con il termine “Katabasis” si intende la discesa di una persona viva nell’oltretomba per cui questo film è, come suggerisce il titolo stesso, un viaggio nell’aldilà. Il progetto è prodotto da The Shadows Factory.

In anteprima assoluta, lunedì 2 settembre alle h 10:30, presso Villa Grifa (Lungomare Guglielmo Marconi, 56 Lido di Venezia), verrà presentato un estratto nel corso di un evento organizzato durante i giorni della 81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, alla presenza della regista e del cast. A seguire attività stampa con lunch e aperitivo.

SINOSSI

Reduce da un abuso infantile rimosso, Nora (Samantha Casella) ha sviluppato una personalità indecifrabile, quasi volesse rivivere quell’antico sopruso. Nora ha una relazione segreta con Aron (Francesco Leone), un giovane orfano, la cui tutela è competenza di Jacob (Bruno Bilotta), un manager cinico che lo ha reso un divo e gli ha costruito una vita privata di facciata.

Dell’esistenza di Nora sono a conoscenza solo le persone che gravitano intorno alla casa-prigione in cui vive la coppia: una villa maestosa, teatro di segreti, bugie, inganni, nonché episodi inquietanti essendo Nora in grado di comunicare con le anime dell’aldilà. Attorno a loro ruotano personaggi ambigui, con dolori inconsolabili, che mettono in bilico gli equilibri sottili tra Aron e Nora.

A gravare sul destino di ognuno è la strega, un’entità riconducibile alla carta dell’imperatrice dei tarocchi; evocata da Nora durante un incubo avuto da bambina e a cui chiese di entrare in quel regno privo di salvezza.

CAST ARTISTICO

Oltre a Samantha Casella, Francesco Leone, Bruno Bilotta e Marina Rocco. E ancora Jacopo Olmo Antinori, Vanessa Marini, Reyson Grumelli, Roberto Rizzoni, Marco Iannitello, Matteo Fiori, Giuditta Corsi.

GUARDA IL TRAILER DI “KATABASIS”: