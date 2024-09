Venezia 81: “The Room Next Door” di Pedro Almodóvar trionfa con il Leone d’Oro. Tutti i vincitori

Il Leone d’Oro della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a The Room Next Door di Pedro Almodóvar. L’annuncio è stato fatto durante la cerimonia di premiazione, condotta da Sveva Alviti, che si è svolta nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Oltre alla vittoria di Almodóvar, la giuria presieduta da Isabelle Huppert ha premiato con la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile Vincent Lindon per il suo ruolo in Jouer avec le feu – The Quiet Son. La Coppa Volpi per la miglior attrice è andata invece a Nicole Kidman per Babygirl.

Il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato a April, diretto da Dea Kulumbegashvili, mentre Brady Corbet ha conquistato il Leone d’Argento per la miglior regia con The Brutalist. Il Gran Premio della Giuria è stato assegnato a Vermiglio di Maura Delpero.

Paul Kircher ha ricevuto il premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente per la sua interpretazione in Leurs enfants après eux, mentre Murilo Hauser e Heitor Lorega hanno vinto il premio per la miglior sceneggiatura per Ainda Estou Aqui (I’m Still Here).

Infine, per la quarta volta nella storia della Mostra, il Premio degli Spettatori Armani Beauty è stato conferito al film The Witness di Nader Saeivar.

Venezia 81: tutti i vincitori

Concorso ufficiale:

Leone d’Oro per il miglior film: The Room Next Door di Pedro Almodóvar

The Room Next Door di Pedro Almodóvar Leone d’argento per la miglior regia: Brady Corbet per The Brutalist

Brady Corbet per The Brutalist Leone d’argento Gran Premio della Giuria: Vermiglio di Maura Delpero

Vermiglio di Maura Delpero Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: Vincent Lindon per Jouer avec le feu – The Quiet Son

Vincent Lindon per Jouer avec le feu – The Quiet Son Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Nicole Kidman per Babygirl

Nicole Kidman per Babygirl Premio Marcello Mastroianni per il miglior attore emergente: Paul Kircher per Leurs enfants après eux

Paul Kircher per Leurs enfants après eux Premio speciale della giuria: April di Dea Kulumbegashvili

April di Dea Kulumbegashvili Miglior sceneggiatura: Murilo Hauser e Heitor Lorega per Ainda Estou Aqui (I’m Still Here)

Orizzonti:

Miglior film: The New Year That Never Came di Bogdan Muresanu

The New Year That Never Came di Bogdan Muresanu Miglior regia: Sarah Friedland per Familiar Touch

Sarah Friedland per Familiar Touch Miglior attore: Francesco Gheghi per Familia

Francesco Gheghi per Familia Miglior attrice: Kathleen Chalfant per Familiar Touch

Kathleen Chalfant per Familiar Touch Miglior sceneggiatura: Scandar Copti per Happy Holidays

Scandar Copti per Happy Holidays Miglior cortometraggio: Who Loves the Sun di Arshia Shakiba

Who Loves the Sun di Arshia Shakiba Premio speciale della giuria: One of Those Days When Hemme Dies di Murat Firatoglu

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis:

Familiar Touch di Sarah Friedland

Venezia Immersive:

Premio per la realizzazione: Impulse: Playing With Reality di Barry Gene Murphy e May Abdalla

Impulse: Playing With Reality di Barry Gene Murphy e May Abdalla Premio speciale della giuria: Oto’s Planet di Gwanael Francois

Oto’s Planet di Gwanael Francois Gran premio della giuria: Ito Meikyū di Boris Labbé

Venezia Classici:

Miglior film restaurato: Ecce Bombo di Nanni Moretti

Ecce Bombo di Nanni Moretti Miglior documentario sul cinema: Chain Reactions di Alexandre O. Philippe

Leone d’Oro alla Carriera:

Sigourney Weaver

Peter Weir

Premio Cartier Filmmaker Award:

Claude Lelouch

Premio degli Spettatori Armani Beauty:

The Witness di Nader Saeivar