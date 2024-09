“Quel Gran Genio”: il Festival dedicato a Lucio Battisti torna a Milano per la seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, il festival “Quel Gran Genio” torna a Milano dal 27 al 29 settembre 2024, per celebrare il genio musicale di Lucio Battisti. Con numerosi appuntamenti in tutta la città, il festival si conferma come un evento unico nel suo genere, pronto a far rivivere i brani che hanno segnato la storia della musica italiana.

Concerto di anteprima: “Mina e Battisti: Il Duetto e Altre Storie”

L’anteprima del festival avrà luogo il 26 settembre, con il concerto Mina e Battisti: Il Duetto e Altre Storie, presso il Teatro Martinitt. L’evento, in programma alle ore 21:00, vedrà protagonisti il gruppo Avanzi di Balera e lo storico batterista Gianni Dall’Aglio, che ha suonato con Battisti e Mina nel celebre duetto del 1972. La serata sarà arricchita da interventi di Enrico Casarini, autore del libro dedicato al duetto.

Omaggi e convegni su Lucio Battisti

Il festival entrerà nel vivo il 27 settembre, con un convegno presso l’Auditorium del CPM dedicato ad Anima Latina, in occasione del 50° anniversario di uno degli album più rappresentativi della collaborazione tra Battisti e Mogol. Moderato da Francesco Paracchini, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti come Renzo Stefanel, Marco Masoni, e Paolo Jachia.

Nel corso della giornata, ci saranno altri eventi imperdibili come il concerto Battisti in Classica, che si terrà alle 18:30 presso l’Istituto Europeo di Design (IED), dove il chitarrista Roberto Fabbri si esibirà con il Khora Quartet, reinterpretando i brani di Battisti in versione cameristica.

Musica e spettacoli per le strade di Milano

Il 28 settembre, il festival coinvolgerà tutta la città con una performance itinerante della Magicaboola Brass Band, che suonerà i successi di Battisti per le strade di Milano, partendo da Corso Vercelli alle ore 14:30. La giornata si concluderà con lo spettacolo “One Man Band” di Carlo Poddighe, presso lo spazio Gecko23 alle ore 21:30, un’innovativa esibizione dove l’artista suonerà contemporaneamente più strumenti.

Gran finale con “Lucio per gli Altri”

Il festival si chiuderà in grande stile il 29 settembre con il concerto Lucio per gli Altri all’EcoTeatro di via Fezzan. L’evento, che inizierà alle 15:30, vedrà l’esecuzione di brani scritti da Battisti per altri artisti, come Mina e Patty Pravo. Ospite speciale della serata sarà il cantautore Zibba.

“Quel Gran Genio” tra musica e città

Per tre giorni, Milano sarà avvolta dalla musica di Lucio Battisti. Il festival, ideato da Francesco Paracchini e con la direzione artistica de L’Isola che non c’era, porterà la musica di Battisti nelle piazze, nei teatri e nei quartieri della città, coinvolgendo diverse tipologie di pubblico. Inserito nella programmazione di Milano è Viva 2024, “Quel Gran Genio” si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana.