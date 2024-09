Francis Ford Coppola apre la Festa del Cinema di Roma e Alice nella Città con l’anteprima di “Megalopolis”

Lunedì 14 ottobre, gli Studi di Cinecittà ospiteranno l’anteprima italiana di Megalopolis, l’attesissimo film di Francis Ford Coppola. L’evento, organizzato grazie al supporto del Ministero della Cultura, sarà la preapertura ufficiale della Festa del Cinema di Roma e del festival Alice nella città 2024.

Francis Ford Coppola torna a Cinecittà per l’omaggio speciale

Durante la serata a Cinecittà, verrà reso omaggio al grande regista italoamericano, che ritorna negli studi romani dove ha preparato alcune scene de Il Padrino Parte III. Coppola stesso introdurrà il film, distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Proiezione in diretta streaming per il pubblico della Festa del Cinema

Per consentire a un numero maggiore di spettatori di partecipare all’evento, la proiezione sarà trasmessa in diretta streaming nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Accreditati e pubblico potranno così assistere al lancio di Megalopolis.

Incontro con Coppola e tributo in Campidoglio

Il 15 ottobre, Coppola incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti di cinema e il pubblico presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Durante l’incontro, il regista ripercorrerà la sua straordinaria carriera di oltre sessant’anni. Lo stesso giorno, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accoglierà Coppola in Campidoglio con un tributo speciale dedicato alla sua carriera.

Megalopolis al cinema dal 16 ottobre

Il film Megalopolis sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 16 ottobre. Scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola, la pellicola è interpretata da un cast di eccezione, tra cui Adam Driver, Giancarlo Esposito e Aubrey Plaza, ed è ambientata in un’America moderna e immaginaria, dove un artista visionario e un sindaco ultraconservatore si scontrano per il futuro di New Rome.