“Reazione a Catena”, una nuova avvincente puntata con Pino Insegno

Nuova puntata per Pino Insegno alla guida di “Reazione a catena”, martedì 24 settembre, su Rai1. Come ormai di consueto, protagoniste sono state le campionesse in carica, “Le Volta Pagina” che si sono ritrovate a sfidare un nuovo tris tutto al femminile: “Le Luiselle”.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, le campionesse in carica hanno visto confermare la propria supremazia, dando vita a una performance eccellente proprio nel corso del gioco finale, vincendo ben 126mila euro in gettoni d’oro.

“Godetevi questo applauso da parte del pubblico, state dimostrando sempre di più il vostro valore” ha detto Insegno, visibilmente emozionato, alle concorrenti. Un valore che anche Pino sta continuando a dimostrare al pubblico, ma anche agli addetti ai lavori, visto che gli ascolti sono sempre più alti, senza mai far rimpiangere chi negli ultimi anni aveva condotto “Reazione a catena” al suo posto.