Massimo Righini nominato Chief Operating Officer di Casta Diva Pictures: nuovi progetti in arrivo

La casa di produzione Casta Diva Pictures, parte di Casta Diva Group, annuncia la nomina di Massimo Righini come Chief Operating Officer (COO). Già direttore creativo della società, Righini avrà il compito di definire la strategia aziendale, con particolare attenzione alla divisione Entertainment e ai progetti televisivi.

Progetti ambiziosi per il futuro

“Sono entusiasta per le sfide che mi attendono in questo nuovo ruolo” dichiara Massimo Righini. “Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro costruito negli anni e abbiamo grandi progetti per il futuro. Nel 2025, Casta Diva Pictures entrerà nel mondo della fiction con un film tv dedicato a Franco Battiato e una serie in 8 episodi per una piattaforma OTT. Inoltre, collaboreremo con una primaria casa di produzione cinematografica per un importante progetto destinato al grande schermo. Non poniamo limiti alla nostra creatività!”

Successi in TV e nuovi format in arrivo

Casta Diva Pictures continua a consolidare il suo impegno nell’intrattenimento, collaborando con realtà come Discovery e Rai. Tra i successi recenti, il programma La Porta Magica, in onda su Rai 2, che sarà seguito da nuovi format per la seconda serata e il prime time. La società punta a rafforzare la sua presenza nel panorama televisivo con format innovativi e progetti originali.

L’esperienza di Massimo Righini nel mondo dei format

Massimo Righini è entrato in Casta Diva Pictures nel 2021 per sviluppare la divisione Entertainment, con l’obiettivo di creare nuovi format originali e portare in Italia format di successo internazionale. Con una lunga esperienza come autore, curatore e creative producer, ha adattato per l’Italia 18 format stranieri di successo, tra cui Il Collegio (Rai 2), Matrimonio a prima vista (Real Time), La Talpa (Italia 1), Bake Off (Real Time) e molti altri. Ha inoltre contribuito alla creazione di format originali come Singing in the car (Sky Uno), Camionisti in trattoria (Discovery) e Me contro Te Show (Disney).

Nel 2019, grazie a Discovery, è stato il primo produttore italiano a realizzare un formato di intrattenimento originale trasmesso contemporaneamente su canali D-Max in tutta Europa.

Un futuro senza limiti per Casta Diva Pictures

Grazie alla leadership di Massimo Righini, Casta Diva Pictures si prepara a esplorare nuove frontiere creative e a consolidare il suo ruolo di innovatore nel mondo dell’intrattenimento, dal piccolo schermo al cinema internazionale.